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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Германия - Израиль
Германия - Израиль: обзор матча 31 мая 2012
Германия
31.05.2012, четверг, 22:30
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Израиль
40'
М. Гомес
82'
А. Шюррле
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Германия - Израиль
Замена
Л. Бендер
️️️️
С. Хедира
89'
86'
Замена
Ш. Тзедек
️️️️
А. Ядин
Замена
М. Гетце
️️️️
Т. Кроос
86'
Замена
М. Ройс
️️️️
Т. Мюллер
83'
ГОЛ! 2:0!
А. Шюррле
82'
73'
Замена
Н. Биттон
️️️️
Б. Натхо
Замена
А. Шюррле
️️️️
Л. Подольски
68'
Замена
М. Клозе
️️️️
М. Гомес
68'
67'
Замена
Б. Саар
️️️️
Э. Захави
61'
Замена
Л. Рафаэлов
️️️️
М. Меликсон
46'
Замена
Н. Биттон
️️️️
И. Шехтер
46'
Замена
Г. Вермут
️️️️
Й. Бенаюн
ГОЛ! 1:0!
М. Гомес
Пас отдал
Т. Мюллер
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
0
Филипп Лам
(К)
ЛЗ
14
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
0
Пер Мертезакер
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
8
Тони Кроос
ЦП
6
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
23
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Израиль
1
Ариэль Харуш
ВР
5
Рами Гершон
ЛЗ
3
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
21
Эйтан Тиби
ЦЗ
0
Юваль Шпунгин
ПЗ
0
Йосси Бенаюн
(К)
ЛВ
6
Бибрас Натхо
ЦП
0
Авихай Ядин
ЦП
5
Маор Меликсон
АП
7
Эран Захави
ПВ
11
Итай Шехтер
ЦФ
Главный тренер
Эли Гутман
Германия
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
12
Тим Визе
ВР
3
Марсель Шмельцер
ЛЗ
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
15
Ларс Бендер
ПЗ
21
Илкай Гюндоган
ЦП
9
Андре Шюррле
ЦП
7
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
11
Марио Гетце
АП
11
Марко Ройс
АП
0
Мирослав Клозе
ЦФ
Израиль
0
Дин Мори
ЦЗ
0
Шир Тзедек
ЦЗ
4
Нир Биттон
ОП
14
Гиль Вермут
ЦП
9
Лиор Рафаэлов
ЦП
22
Омер Дамари
ЦФ
17
Бен Саар
ЦФ
4-2-2-2
1
Нойер
0
Лам
14
Бадштубер
0
Мертезакер
17
Боатенг
8
Кроос
6
Хедира
10
Подольски
10
Озил
23
Гомес
13
Мюллер
4-2-3-1
1
Харуш
0
Шпунгин
3
Бен-Хаим
21
Тиби
5
Гершон
6
Натхо
0
Ядин
7
Захави
5
Меликсон
0
Бенаюн
11
Шехтер
6
Хедира
15
Бендер
15
Бендер
6
Хедира
10
Подольски
9
Шюррле
9
Шюррле
10
Подольски
8
Кроос
11
Гетце
11
Гетце
8
Кроос
13
Мюллер
11
Ройс
11
Ройс
13
Мюллер
23
Гомес
0
Клозе
0
Клозе
23
Гомес
0
Ядин
0
Тзедек
0
Тзедек
0
Ядин
11
Шехтер
4
Биттон
4
Биттон
11
Шехтер
0
Бенаюн
14
Вермут
14
Вермут
0
Бенаюн
5
Меликсон
9
Рафаэлов
9
Рафаэлов
5
Меликсон
7
Захави
17
Саар
17
Саар
7
Захави
Остались в запасе
Германия
Израиль
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
12
Тим Визе
ВР
3
Марсель Шмельцер
ЛЗ
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
21
Илкай Гюндоган
ЦП
7
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
Главный тренер
Йоахим Лев
22
Омер Дамари
ЦФ
0
Дин Мори
ЦЗ
Главный тренер
Эли Гутман
Остались в запасе
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
12
Тим Визе
ВР
3
Марсель Шмельцер
ЛЗ
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
21
Илкай Гюндоган
ЦП
7
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
Остались в запасе
22
Омер Дамари
ЦФ
0
Дин Мори
ЦЗ
Главный тренер
Йоахим Лев
Главный тренер
Эли Гутман
Статистика матча Германия - Израиль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Германия
Лига наций, 5 тур
Сербия
- : -
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Германия
1 : 1
29.06.2026
Парагвай
Израиль
Лига наций, 5 тур
Косово
- : -
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
0 : 1
03.06.2026
Израиль
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Блом
(Гауда)
Стадион:
Ред Булл Арена
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