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Расписание матчей
Евро-2024
Чехия - Польша
Чехия - Польша: обзор матча 16 июня 2012
Чехия
16.06.2012, суббота, 22:45
Чемпионат Европы, группа A, 3 тур
1 : 0
Завершен
Польша
72'
П. Ирачек
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чехия - Польша
Желтая карточка
Т. Пекхарт
+4
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
М. Барош
+1
Желтая карточка
Д. Перки
Замена
Я. Режек
️️️️
В. Пиларж
Желтая карточка
Я. Блащиковски
Желтая карточка
Я. Плашил
Замена
Ф. Райторал
️️️️
П. Ирачек
Замена
А. Миржеевски
️️️️
Р. Муравски
Замена
П. Брожек
️️️️
Л. Обраньяк
ГОЛ! 1:0!
П. Ирачек
Пас отдал
М. Барош
Желтая карточка
М. Василевски
Замена
К. Гросицки
️️️️
Ю. Полански
Желтая карточка
Ю. Полански
Желтая карточка
Р. Муравски
Желтая карточка
Д. Лимберски
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чехия
1
Петр Чех
(К)
ВР
8
Давид Лимберски
ЛЗ
6
Томаш Сивок
ЦЗ
3
Михал Кадлец
ЦЗ
4
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
12
Вацлав Пиларж
ЛВ
13
Ярослав Плашил
ОП
17
Томаш Хюбшман
ОП
14
Даниэль Коларж
ЦП
0
Петр Ирачек
ПП
15
Милан Барош
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Польша
22
Пжемислав Тытонь
ВР
0
Себастьян Бениш
ЛАЗ
21
Марцин Василевски
ЦЗ
15
Дамьен Перки
ЦЗ
20
Лукаш Пищек
ПАЗ
10
Людовик Обраньяк
ЛВ
7
Юджен Полански
ОП
5
Дариуш Дудка
ОП
11
Рафал Муравски
ЦП
16
Якуб Блащиковски
(К)
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Францишек Смуда
Чехия
16
Ян Лаштувка
ВР
23
Ярослав Дробны
ВР
4
Роман Хубник
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
12
Франтишек Райторал
ПЗ
0
Милан Петржела
ЦП
8
Владимир Дарида
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
9
Ян Режек
ЦФ
7
Томаш Нецид
ЦФ
10
Томаш Пекхарт
ЦФ
21
Давид Лафата
ЦФ
Польша
12
Гржегорж Сандомирски
ВР
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
14
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
4
Марцин Камински
ЦЗ
6
Гжегож Войтковяк
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
6
Адам Матушик
ЦП
19
Рафал Вольски
ЦП
23
Павел Брожек
ЦП
18
Адриан Миржеевски
АП
19
Артур Собич
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Чех
8
Лимберски
6
Сивок
3
Кадлец
4
Гебре Селасси
13
Плашил
17
Хюбшман
14
Коларж
0
Ирачек
12
Пиларж
15
Барош
2-4-1-2-1
22
Тытонь
21
Василевски
15
Перки
20
Пищек
7
Полански
5
Дудка
0
Бениш
11
Муравски
16
Блащиковски
10
Обраньяк
9
Левандовски
0
Ирачек
12
Райторал
12
Райторал
0
Ирачек
12
Пиларж
9
Режек
9
Режек
12
Пиларж
15
Барош
10
Пекхарт
10
Пекхарт
15
Барош
7
Полански
11
Гросицки
11
Гросицки
7
Полански
10
Обраньяк
23
Брожек
23
Брожек
10
Обраньяк
11
Муравски
18
Миржеевски
18
Миржеевски
11
Муравски
Остались в запасе
Чехия
Польша
16
Ян Лаштувка
ВР
23
Ярослав Дробны
ВР
4
Роман Хубник
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
0
Милан Петржела
ЦП
8
Владимир Дарида
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
7
Томаш Нецид
ЦФ
21
Давид Лафата
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
12
Гржегорж Сандомирски
ВР
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
14
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
4
Марцин Камински
ЦЗ
6
Гжегож Войтковяк
ПЗ
6
Адам Матушик
ЦП
19
Рафал Вольски
ЦП
19
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Францишек Смуда
Остались в запасе
16
Ян Лаштувка
ВР
23
Ярослав Дробны
ВР
4
Роман Хубник
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
0
Милан Петржела
ЦП
8
Владимир Дарида
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
7
Томаш Нецид
ЦФ
21
Давид Лафата
ЦФ
Остались в запасе
12
Гржегорж Сандомирски
ВР
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
14
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
4
Марцин Камински
ЦЗ
6
Гжегож Войтковяк
ПЗ
6
Адам Матушик
ЦП
19
Рафал Вольски
ЦП
19
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Главный тренер
Францишек Смуда
Статистика матча Чехия - Польша
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
- : -
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Чехия
1 : 2
26.09.2026
Хорватия
Польша
Лига наций, 5 тур
Румыния
- : -
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Александер Томсон
(Пейсли)
Помощники судьи:
Аласдаир Росс
Дерек Роуз
Дополнительные помощники:
Уильям Коллам
Юан Норрис
Резервный судья:
Фреди Фотрель
Стадион:
Вроцлав
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