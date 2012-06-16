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Расписание матчей
Евро-2024
Греция - Россия
Греция - Россия: обзор матча 16 июня 2012
Греция
16.06.2012, суббота, 22:45
Чемпионат Европы, группа A, 3 тур
1 : 0
Завершен
Россия
45+2'
Г. Карагунис
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Греция - Россия
Желтая карточка
Х. Холебас
+4
+3
Желтая карточка
П. Погребняк
Замена
С. Нинис
️️️️
Д. Салпингидис
Замена
М. Измайлов
️️️️
А. Анюков
Замена
П. Погребняк
️️️️
Д. Глушаков
Желтая карточка
А. Дзагоев
Желтая карточка
Ю. Жирков
Замена
Г. Макос
️️️️
Г. Карагунис
Замена
Х. Холебас
️️️️
Т. Гекас
Желтая карточка
А. Анюков
Желтая карточка
Г. Карагунис
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
А. Кержаков
ГОЛ! 1:0!
Г. Карагунис
+2
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Греция
13
Михалис Сифакис
ВР
3
Георгиос Цавеллас
ЛЗ
4
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
15
Василис Торосидис
ПЗ
7
Георгиос Самарас
ЛП
2
Яннис Маниатис
ОП
21
Константинос Кацуранис
ОП
10
Георгиос Карагунис
(К)
ЦП
14
Димитриос Салпингидис
ПП
17
Теофанис Гекас
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Россия
16
Вячеслав Малафеев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛАЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
2
Александр Анюков
ПАЗ
10
Андрей Аршавин
(К)
ЛВ
7
Игорь Денисов
ОП
8
Денис Глушаков
ЦП
9
Алан Дзагоев
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Греция
12
Александрос Цорвас
ВР
1
Константинос Халкиас
ВР
0
Хосе Холебас
ЛЗ
4
Стилянос Малезас
ЦЗ
6
Григориос Макос
ЦП
16
Георгиос Фотакис
ЦП
7
Сотирис Нинис
ЦП
14
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
10
Константинос Фортунис
АП
9
Никос Либеропулос
ЦФ
9
Костас Митроглу
ЦФ
Россия
1
Антон Шунин
ВР
1
Игорь Акинфеев
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
3
Роман Шаронов
ЦЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
17
Кирилл Набабкин
ПЗ
23
Игорь Семшов
ЦП
9
Марат Измайлов
ПП
20
Павел Погребняк
ЦФ
19
Роман Павлюченко
ЦФ
4-2-3-1
13
Сифакис
3
Цавеллас
4
Пападопулос
19
Папастатопулос
15
Торосидис
2
Маниатис
21
Кацуранис
7
Самарас
10
Карагунис
14
Салпингидис
17
Гекас
2-3-3-1-1
16
Малафеев
4
Игнашевич
6
Березуцкий
2
Анюков
7
Денисов
18
Жирков
8
Глушаков
9
Дзагоев
15
Широков
10
Аршавин
11
Кержаков
17
Гекас
0
Холебас
0
Холебас
17
Гекас
10
Карагунис
6
Макос
6
Макос
10
Карагунис
14
Салпингидис
7
Нинис
7
Нинис
14
Салпингидис
2
Анюков
9
Измайлов
9
Измайлов
2
Анюков
8
Глушаков
20
Погребняк
20
Погребняк
8
Глушаков
11
Кержаков
19
Павлюченко
19
Павлюченко
11
Кержаков
Остались в запасе
Греция
Россия
12
Александрос Цорвас
ВР
1
Константинос Халкиас
ВР
4
Стилянос Малезас
ЦЗ
16
Георгиос Фотакис
ЦП
14
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
10
Константинос Фортунис
АП
9
Никос Либеропулос
ЦФ
9
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
1
Антон Шунин
ВР
1
Игорь Акинфеев
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
3
Роман Шаронов
ЦЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
17
Кирилл Набабкин
ПЗ
23
Игорь Семшов
ЦП
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
12
Александрос Цорвас
ВР
1
Константинос Халкиас
ВР
4
Стилянос Малезас
ЦЗ
16
Георгиос Фотакис
ЦП
14
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
10
Константинос Фортунис
АП
9
Никос Либеропулос
ЦФ
9
Костас Митроглу
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
1
Игорь Акинфеев
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
3
Роман Шаронов
ЦЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
17
Кирилл Набабкин
ПЗ
23
Игорь Семшов
ЦП
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Греция - Россия
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Греция
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Товарищеские матчи. Сборные
Греция
0 : 1
07.06.2026
Италия
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
- : -
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Информация о матче
Главный судья:
Йонас Эрикссон
(Сигтуна)
Помощники судьи:
Штефан Виттберг
Матиас Класениус
Дополнительные помощники:
Маркус Стрембергсон
Стефан Юханнессон
Резервный судья:
Хюсейин Гечек (Турция)
Стадион:
Национальный стадион
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 21:45 (прямая) "Первый канал" 22:30 (прямая)
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