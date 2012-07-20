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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Мордовия - Локомотив
Мордовия - Локомотив: обзор матча 20 июля 2012
Мордовия
20.07.2012, пятница, 19:00
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
2 : 3
Завершен
Локомотив
16'
К. Панченко
62'
Е. Осипов
29'
Д. Торбинский
33'
М. Оздоев
38'
В. Чорлука
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Локомотив
Желтая карточка
А. Симчевич
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
Д. Глушаков
90'
+3
Желтая карточка
А. Ещенко
90'
Замена
М. Григорьев
️️️️
А. Самедов
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
П. Степанец
89'
88'
Желтая карточка
В. Чорлука
87'
Красная карточка
М. Оздоев
Замена
С. Кузнецов
️️️️
Т. Дуймович
83'
81'
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
Р. Павлюченко
Желтая карточка
Е. Осипов
70'
ГОЛ! 2:3!
Е. Осипов
62'
Замена
Р. Концедалов
️️️️
А. Бобер
50'
38'
ГОЛ! 1:3!
В. Чорлука
Пас отдал
Р. Шишкин
34'
Замена
А. Сапатер
️️️️
Д. Торбинский
33'
ГОЛ! 1:2!
М. Оздоев
Пас отдал
Д. Торбинский
29'
ГОЛ! 1:1!
Д. Торбинский
ГОЛ! 1:0!
К. Панченко
Пас отдал
Ю. Кулешов
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
1
Давид Юрченко
ВР
4
Павел Степанец
ЛЗ
3
Алексей Мулдаров
(К)
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
87
Александр Симчевич
ПЗ
31
Максим Рогов
ЛП
40
Юрий Кулешов
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
8
Кирилл Панченко
АП
8
Антон Бобер
ПП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Локомотив
22
Мирослав Лобанцев
ВР
38
Андрей Ещенко
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
11
Виктор Обинна
ЛВ
21
Магомед Оздоев
ЦП
88
Денис Глушаков
(К)
ЦП
6
Дмитрий Торбинский
ЦП
19
Александр Самедов
ПВ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Мордовия
98
Дмитрий Абакумов
ВР
22
Максим Будников
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
11
Андрей Пазин
ОП
11
Роман Концедалов
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
71
Максим Жестков
ПП
Локомотив
1
Александр Фильцов
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
0
Альберто Сапатер
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
4-4-1-1
1
Юрченко
4
Степанец
3
Мулдаров
19
Осипов
87
Симчевич
31
Рогов
40
Кулешов
19
Дуймович
8
Бобер
8
Панченко
23
Мухаметшин
4-3-2-1
22
Лобанцев
49
Шишкин
90
Бурлак
14
Чорлука
38
Ещенко
21
Оздоев
88
Глушаков
6
Торбинский
19
Самедов
11
Обинна
10
Павлюченко
4
Степанец
9
Мухаметшин
9
Мухаметшин
4
Степанец
8
Бобер
11
Концедалов
11
Концедалов
8
Бобер
19
Дуймович
10
Кузнецов
10
Кузнецов
19
Дуймович
19
Самедов
10
Григорьев
10
Григорьев
19
Самедов
6
Торбинский
0
Сапатер
0
Сапатер
6
Торбинский
10
Павлюченко
10
Кайседо
10
Кайседо
10
Павлюченко
Остались в запасе
Мордовия
Локомотив
98
Дмитрий Абакумов
ВР
22
Максим Будников
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
71
Максим Жестков
ПП
Главный тренер
Федор Щербаченко
1
Александр Фильцов
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
11
Майкон
ЦФ
Остались в запасе
98
Дмитрий Абакумов
ВР
22
Максим Будников
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
71
Максим Жестков
ПП
Остались в запасе
1
Александр Фильцов
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
11
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Статистика матча Мордовия - Локомотив
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Алексей Воронцов (Ярославль)
Игорь Писанко (Новосибирск)
Стадион:
Старт
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 18:40 (прямая)
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