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Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Ростов (мол)
ЦСКА (мол) - Ростов (мол): обзор матча 20 июля 2012
ЦСКА (мол)
20.07.2012, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 1 тур
3 : 2
Завершен
Ростов (мол)
37'
Е. Кобзарь
56'
Д. Литвинов
81'
С. Середин
64'
А. Хагба
77'
Д. Маляка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА (мол) - Ростов (мол)
Замена
Ю. Бавин
️️️️
А. Попов
90'
83'
Замена
Г. Козлов
️️️️
А. Зотов
ГОЛ! 3:2!
С. Середин
81'
77'
ГОЛ! 2:2!
Д. Маляка
Желтая карточка
К. Инсунг
74'
Замена
С. Середин
️️️️
Е. Кобзарь
68'
67'
Замена
Д. Карташов
️️️️
А. Хагба
Замена
Н. Дергачев
️️️️
Г. Засеев
65'
64'
ГОЛ! 2:1!
А. Хагба
Желтая карточка
Л. Адамс
63'
ГОЛ! 2:0!
Д. Литвинов
56'
55'
Желтая карточка
А. Демченко
47'
Желтая карточка
Д. Маляка
46'
Замена
А. Тунденков
️️️️
В. Медников
Замена
К. Инсунг
️️️️
Д. Хурцидзе
46'
Замена
Д. Литвинов
️️️️
К. Базелюк
37'
ГОЛ! 1:0!
Е. Кобзарь
37'
25'
Желтая карточка
И. Губанов
Желтая карточка
Д. Хурцидзе
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА (мол)
1
Илья Помазун
ВР
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
22
Петр Тен
ПЗ
7
Гела Засеев
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
18
Артем Попов
ПВ
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Ростов (мол)
12
Артем Орсаев
ВР
17
Андрей Демченко
ЛЗ
4
Андрей Васильев
ЛЗ
66
Игорь Губанов
ЦЗ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
37
Анри Хагба
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
17
Вениамин Медников
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
ЦСКА (мол)
31
Дмитрий Литвинов
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
77
Ким Инсунг
АП
11
Николай Дергачев
ЦФ
17
Сергей Середин
ЦФ
Ростов (мол)
42
Александр Тунденков
ЦЗ
8
Дмитрий Карташов
ОП
50
Геннадий Козлов
ЦФ
4-1-2-3
1
Помазун
8
Федотов
33
Адамс
5
Васин
22
Тен
7
Засеев
10
Хурцидзе
18
Попов
10
Амбарцумян
10
Базелюк
92
Кобзарь
3-2-2-2-1
12
Орсаев
66
Губанов
68
Зотов
37
Хагба
17
Демченко
4
Васильев
17
Медников
15
Маляка
32
Кулишев
7
Полоз
70
Гурбанов
10
Базелюк
31
Литвинов
31
Литвинов
10
Базелюк
7
Засеев
11
Дергачев
11
Дергачев
7
Засеев
92
Кобзарь
17
Середин
17
Середин
92
Кобзарь
18
Попов
40
Бавин
40
Бавин
18
Попов
10
Хурцидзе
77
Инсунг
77
Инсунг
10
Хурцидзе
68
Зотов
50
Козлов
50
Козлов
68
Зотов
17
Медников
42
Тунденков
42
Тунденков
17
Медников
37
Хагба
8
Карташов
8
Карташов
37
Хагба
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Ростов (мол)
Главный тренер
Александр Гришин
Главный тренер
Игорь Гамула
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Александр Гришин
Главный тренер
Игорь Гамула
Статистика матча ЦСКА (мол) - Ростов (мол)
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Стадион:
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