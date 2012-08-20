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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Осасуна
Депортиво - Осасуна: обзор матча 20 августа 2012
Депортиво
20.08.2012, понедельник, 21:00
Испания. Примера, 1 тур
2 : 0
Завершен
Осасуна
53'
Рики
90+1'
Н. Оливейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Осасуна
ГОЛ! 2:0!
Н. Оливейра
Пас отдал
Эвалдо
90'
+1
Замена
Х. Камуньяс
️️️️
Пицци
85'
84'
Замена
Р. Торрес
️️️️
Сиси
77'
Замена
Р. Лама
️️️️
Р. Лоэ
75'
Желтая карточка
Андрес
Замена
А. Бергантиньос
️️️️
Х. Карлос Валерон
72'
71'
Замена
К. Сола
️️️️
Х. Льоренте
Желтая карточка
Х. Домингес
67'
63'
Желтая карточка
А. Дамиа
Замена
Н. Оливейра
️️️️
Рики
63'
Желтая карточка
А. Айтами
57'
ГОЛ! 1:0!
Рики
Пас отдал
Х. Карлос Валерон
53'
45'
+2
Желтая карточка
М. Фланьо
36'
Желтая карточка
Сиси
Желтая карточка
Эвалдо
17'
Пенальти не реализован!
Рики
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
6
Эвалдо
ЛЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
16
Бруно Гама
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
21
Абель Агилар
ЦП
21
Пицци
АП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Осасуна
1
Андрес
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
24
Рауль Лоэ
ОП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
11
Сиси
АП
16
Альваро Сехудо
ПП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
8
Андре Сантуш
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
14
Ролан Лама
ЛВ
6
Ойер
ОП
24
Давид Тимор
ОП
8
Лоло
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
9
Кике Сола
ЦФ
4-3-2-1
1
Арансубиа
6
Эвалдо
24
Марчена
16
Айтами
19
Пабло
16
Гама
28
Домингес
21
Агилар
21
Валерон
21
Пицци
11
Рики
4-1-2-1-2
1
Андрес
2
Бертран
14
Аррибас
4
Фланьо
2
Дамиа
24
Лоэ
16
Сехудо
10
Пуньяль
11
Сиси
11
Нино
12
Льоренте
21
Пицци
17
Камуньяс
17
Камуньяс
21
Пицци
21
Валерон
4
Бергантиньос
4
Бергантиньос
21
Валерон
11
Рики
7
Оливейра
7
Оливейра
11
Рики
11
Сиси
10
Торрес
10
Торрес
11
Сиси
24
Лоэ
14
Лама
14
Лама
24
Лоэ
12
Льоренте
9
Сола
9
Сола
12
Льоренте
Остались в запасе
Депортиво
Осасуна
8
Андре Сантуш
ЦП
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
13
Асьер Риесго
ВР
6
Ойер
ОП
24
Давид Тимор
ОП
8
Лоло
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
8
Андре Сантуш
ЦП
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
6
Ойер
ОП
24
Давид Тимор
ОП
8
Лоло
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Депортиво - Осасуна
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Риасор
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