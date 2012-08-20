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Расписание матчей
Германия. Кубок
Кемницер - Динамо Дрезден
Кемницер - Динамо Дрезден: обзор матча 20 августа 2012
Кемницер
20.08.2012, понедельник, 20:30
Германия. Кубок, 1 раунд
0 : 3
Завершен
Динамо Дрезден
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кемницер - Динамо Дрезден
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кемницер
Германия. Кубок, 1/32 финала
Кемницер
1 : 2
01.08.2022
Унион
Германия. Кубок, 1/32 финала
Кемницер
1 : 1
13.09.2020
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/32 финала
Кемницер
2 : 2
11.08.2019
Гамбург
Германия. Кубок, 1/32 финала
Кемницер
0 : 5
12.08.2017
Бавария
Германия. Кубок, 1 раунд
Кемницер
0 : 2
09.08.2015
Боруссия Д
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хольштайн
3 : 0
25.10.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Динамо Дрезден
2 : 0
18.10.2026
Магдебург
Информация о матче
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Динамо Дрезден
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