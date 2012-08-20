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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Манчестер Юнайтед
Эвертон - Манчестер Юнайтед: обзор матча 20 августа 2012
Эвертон
20.08.2012, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
57'
М. Феллайни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Манчестер Юнайтед
Замена
Д. Хейтинга
️️️️
М. Феллайни
90'
+2
Замена
С. Нейсмит
️️️️
Н. Елавич
89'
85'
Замена
Андерсон
️️️️
Т. Клеверли
Замена
Ш. Коулмен
️️️️
Л. Осман
81'
78'
Замена
Э. Янг
️️️️
Нани
68'
Замена
Р. ван Перси
️️️️
Д. Уэлбек
ГОЛ! 1:0!
М. Феллайни
Пас отдал
Л. Бэйнс
57'
13'
Желтая карточка
П. Скоулз
3'
Желтая карточка
Нани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
18
Фил Невилл
(К)
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
25
Маруан Феллайни
АП
21
Леон Осман
ПП
18
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
8
Том Клеверли
ЦЗ
22
Пол Скоулз
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦЗ
15
Неманья Видич
(К)
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПЗ
32
Уэйн Руни
ЛВ
17
Нани
ЛВ
10
Синдзи Кагава
АП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
28
Андерсон
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
4-4-1-1
1
Ховард
3
Бэйнс
19
Ягиелка
25
Дистен
2
Хибберт
20
Пиенаар
18
Невилл
24
Гибсон
21
Осман
25
Феллайни
18
Елавич
3-2-3-1
43
Де Хеа
22
Скоулз
16
Кэррик
15
Видич
25
Валенсия
27
Эвра
32
Руни
10
Кагава
17
Нани
18
Уэлбек
25
Феллайни
5
Хейтинга
5
Хейтинга
25
Феллайни
21
Осман
23
Коулмен
23
Коулмен
21
Осман
18
Елавич
14
Нейсмит
14
Нейсмит
18
Елавич
17
Нани
15
Янг
15
Янг
17
Нани
8
Клеверли
28
Андерсон
28
Андерсон
8
Клеверли
18
Уэлбек
32
ван Перси
32
ван Перси
18
Уэлбек
Остались в запасе
Эвертон
Манчестер Юнайтед
82
Ян Муха
ВР
6
Росс Баркли
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
1
Андерс Линдегаард
ВР
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
6
Росс Баркли
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Эвертон - Манчестер Юнайтед
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
"Россия 2" 22:55 (прямая)
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