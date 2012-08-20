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Расписание матчей
Германия. Кубок
Ян Регенсбург - Бавария
Ян Регенсбург - Бавария: обзор матча 20 августа 2012
Ян Регенсбург
20.08.2012, понедельник, 22:30
Германия. Кубок, 1 раунд
0 : 4
Завершен
Бавария
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ян Регенсбург - Бавария
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 14 тур
Ян Регенсбург
- : -
21.11.2026
Вюрцбургер Кикерс
Германия. Третья Лига, 13 тур
Меппен
2 : 1
08.11.2026
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
31.10.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 11 тур
Рот-Вайсс
1 : 0
23.10.2026
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
17.10.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 9 тур
Ферль
2 : 2
14.10.2026
Ян Регенсбург
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
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Ян Регенсбург
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