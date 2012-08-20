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Крылья Советов - Амкар-Пермь
Крылья Советов - Амкар-Пермь: обзор матча 20 августа 2012
Крылья Советов
20.08.2012, понедельник, 18:00
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
0 : 2
Завершен
Амкар-Пермь
23'
Н. Бурмистров
45'
К. Васильев (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Амкар-Пермь
75'
Замена
С. Волков
️️️️
А. Рябокобыленко
72'
Замена
М. Блажич
️️️️
П. Игнатович
60'
Замена
И. Пикущак
️️️️
М. Якубко
Замена
В. Свежов
️️️️
Себайос
56'
45'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
К. Васильев
Желтая карточка
И. Цаллагов
44'
Желтая карточка
С. Веремко
44'
Красная карточка
Кабайеро
38'
Замена
Р. Воробьев
️️️️
Д. Верховцов
34'
Травма
Д. Верховцов
33'
Замена
И. Цаллагов
️️️️
Д. Голубев
31'
23'
ГОЛ! 0:1!
Н. Бурмистров
Пас отдал
М. Якубко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
(К)
ВР
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
83
Стив
ПЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
10
Себайос
АП
5
Петр Немов
ПП
9
Кабайеро
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
3
Никола Мияилович
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
14
Константин Васильев
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
26
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Николай Трубачев
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
28
Роман Григорян
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
24
Алексей Попов
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
32
Марко Блажич
ЛП
7
Евгений Тюкалов
АП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
1
Сергей Волков
ЦФ
3-2-2-1-2
16
Веремко
98
Петров
13
Верховцов
24
Епуряну
92
Голубев
83
Стив
32
Баляйкин
5
Немов
10
Себайос
12
Корниленко
9
Кабайеро
4-1-3-1-1
42
Нарубин
14
Сираков
79
Черенчиков
21
Белоруков
3
Мияилович
5
Рябокобыленко
14
Васильев
27
Гаглоев
29
Игнатович
18
Бурмистров
26
Якубко
92
Голубев
15
Цаллагов
15
Цаллагов
92
Голубев
13
Верховцов
84
Воробьев
84
Воробьев
13
Верховцов
10
Себайос
6
Свежов
6
Свежов
10
Себайос
29
Игнатович
32
Блажич
32
Блажич
29
Игнатович
26
Якубко
10
Пикущак
10
Пикущак
26
Якубко
5
Рябокобыленко
1
Волков
1
Волков
5
Рябокобыленко
Остались в запасе
Крылья Советов
Амкар-Пермь
1
Денис Вавилин
ВР
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
28
Роман Григорян
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
1
Роман Герус
ВР
24
Алексей Попов
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
7
Евгений Тюкалов
АП
Главный тренер
Николай Трубачев
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
28
Роман Григорян
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Остались в запасе
1
Роман Герус
ВР
24
Алексей Попов
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
7
Евгений Тюкалов
АП
Главный тренер
Андрей Кобелев
Главный тренер
Николай Трубачев
Статистика матча Крылья Советов - Амкар-Пермь
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
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Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
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Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
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Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Дроздов Виталий Вячеславович (г. Москва)
Ерёмин Николай Сергеевич (г. Москва)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 17:45 (прямая)
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