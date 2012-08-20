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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Атлетико
Леванте - Атлетико: обзор матча 20 августа 2012
Леванте
20.08.2012, понедельник, 01:00
Испания. Примера, 1 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико
5'
Н. Эль-Жар
22'
А. Туран
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Атлетико
Замена
М. Пальярдо
️️️️
П. Диоп
85'
83'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Габи
Желтая карточка
Х.
76'
75'
Замена
Кадер
️️️️
Силвиу
Замена
Мичел
️️️️
Н. Эль-Жар
75'
70'
Желтая карточка
К. Диас
64'
Замена
О. Торрес
️️️️
Адриан
Замена
Т. Гекас
️️️️
Анхель
58'
Желтая карточка
С. Бальестерос
55'
22'
ГОЛ! 1:1!
А. Туран
Пас отдал
Р. Фалькао
ГОЛ! 1:0!
Н. Эль-Жар
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
20
Хуанлу
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
10
Висенте Иборра
ЦП
9
Хосе Баркеро
АП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
5
Тиагу
ЦП
14
Габи
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
5
Эктор Родас
ЦЗ
11
Оскар Серрано
ЛВ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
21
Мичел
ЦП
9
Рохер Марти
ЦФ
33
Теофанис Гекас
ЦФ
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
26
Кадер
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
6
Коке
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
4-1-1-2-2
78
Мунуа
15
Карабелас
18
Бальестерос
4
Наварро
19
Лопес
18
Диоп
10
Иборра
20
Хуанлу
9
Баркеро
9
Анхель
25
Эль-Жар
4-4-2
1
Куртуа
2
Годин
13
Миранда
6
Диас
28
Силвиу
5
Тиагу
14
Габи
66
Туран
7
Родригес
20
Адриан
9
Фалькао
18
Диоп
14
Пальярдо
14
Пальярдо
18
Диоп
25
Эль-Жар
21
Мичел
21
Мичел
25
Эль-Жар
9
Анхель
33
Гекас
33
Гекас
9
Анхель
28
Силвиу
26
Кадер
26
Кадер
28
Силвиу
20
Адриан
8
Торрес
8
Торрес
20
Адриан
14
Габи
14
Гарсия
14
Гарсия
14
Габи
Остались в запасе
Леванте
Атлетико
1
Кейлор Навас
ВР
5
Эктор Родас
ЦЗ
11
Оскар Серрано
ЛВ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Коке
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
5
Эктор Родас
ЦЗ
11
Оскар Серрано
ЛВ
9
Рохер Марти
ЦФ
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Коке
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Леванте - Атлетико
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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