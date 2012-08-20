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Расписание матчей
Германия. Кубок
Зандхаузен - Энерги
Зандхаузен - Энерги: обзор матча 20 августа 2012
Зандхаузен
20.08.2012, понедельник, 20:30
Германия. Кубок, 1 раунд
3 : 0
Завершен
Энерги
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Зандхаузен - Энерги
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Зандхаузен
Германия. Кубок, 1 раунд
Зандхаузен
2 : 4
16.08.2025
РБ Лейпциг
Германия. Третья Лига, 38 тур
Зандхаузен
0 : 4
17.05.2025
Виктория
Германия. Третья Лига, 37 тур
Эрцгебирге
2 : 3
10.05.2025
Зандхаузен
Германия. Третья Лига, 36 тур
Зандхаузен
0 : 3
03.05.2025
Ганза
Германия. Третья Лига, 35 тур
Динамо Дрезден
2 : 1
26.04.2025
Зандхаузен
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Дармштадт
3 : 1
10.10.2026
Энерги
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Энерги
«Энерги» – «РБ Лейпциг»: прогноз и ставки на матч 28 октября 2025 с коэффициентом 1.82
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2022.10.31 11:11
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Экс-игрок сборной России вылетел из второй Бундеслиги
2023.05.20 20:59
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2023.01.12 12:08
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2022.10.31 12:41
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2025.10.27 09:09
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2018.05.29 01:14
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