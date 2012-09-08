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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Дания - Чехия
Дания - Чехия: обзор матча 08 сентября 2012
Дания
08.09.2012, суббота, 22:15
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа B
0 : 0
Завершен
Чехия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дания - Чехия
Желтая карточка
А. Корнелиус
90'
Желтая карточка
Т. Миккельсен
89'
89'
Замена
Й. Гушбауэр
️️️️
Я. Режек
Замена
К. Лорентцен
️️️️
С. Кьер
80'
75'
Замена
В. Дарида
️️️️
Я. Плашил
72'
Замена
М. Петржела
️️️️
М. Выдра
Замена
А. Корнелиус
️️️️
Н. Йоргенсен
71'
Замена
Л. Андреасен
️️️️
Т. Кристенсен
58'
Желтая карточка
В. Квист
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дания
16
Стефан Андерсен
ВР
4
Симон Кьер
ЦЗ
4
Даниэль Аггер
ЦЗ
6
Ларс Якобсен
ПЗ
18
Даниэль Васс
ЦП
2
Михаэль Крон-Дели
ЦП
7
Вилльям Квист
ЦП
0
Томас Кристенсен
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
10
Деннис Роммедаль
ПП
9
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Мортен Ольсен
Чехия
1
Петр Чех
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
6
Томаш Сивок
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
4
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
0
Петр Ирачек
ЦП
13
Ярослав Плашил
ЦП
17
Томаш Хюбшман
ЦП
10
Томаш Пекхарт
ЦФ
9
Ян Режек
ЦФ
10
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
16
Андерс Линдегаард
ВР
0
Жорес Окоре
ЦЗ
19
Лассе Шоне
ЦП
18
Якоб Поульсен
ЦП
2
Николай Стокхольм
ЦП
23
Тобиас Миккельсен
ЦП
0
Леон Андреасен
ПП
14
Каспер Лорентцен
ПВ
18
Никлас Хелениус
ЦФ
21
Андреас Корнелиус
ЦФ
Чехия
23
Ярослав Дробны
ВР
16
Ян Лаштувка
ВР
4
Роман Хубник
ЦЗ
12
Франтишек Райторал
ПЗ
0
Йозеф Гушбауэр
ЦП
0
Милан Петржела
ЦП
8
Владимир Дарида
ЦП
21
Давид Лафата
ЦФ
3-5-1-1
16
Андерсен
4
Кьер
4
Аггер
6
Якобсен
18
Васс
2
Крон-Дели
7
Квист
0
Кристенсен
10
Роммедаль
10
Эриксен
9
Йоргенсен
4-3-3
1
Чех
4
Гебре Селасси
6
Сивок
17
Сухи
3
Кадлец
0
Ирачек
13
Плашил
17
Хюбшман
10
Выдра
9
Режек
10
Пекхарт
0
Кристенсен
0
Андреасен
0
Андреасен
0
Кристенсен
4
Кьер
14
Лорентцен
14
Лорентцен
4
Кьер
9
Йоргенсен
21
Корнелиус
21
Корнелиус
9
Йоргенсен
9
Режек
0
Гушбауэр
0
Гушбауэр
9
Режек
10
Выдра
0
Петржела
0
Петржела
10
Выдра
13
Плашил
8
Дарида
8
Дарида
13
Плашил
Остались в запасе
Дания
Чехия
1
Каспер Шмейхель
ВР
16
Андерс Линдегаард
ВР
0
Жорес Окоре
ЦЗ
19
Лассе Шоне
ЦП
18
Якоб Поульсен
ЦП
2
Николай Стокхольм
ЦП
23
Тобиас Миккельсен
ЦП
18
Никлас Хелениус
ЦФ
Главный тренер
Мортен Ольсен
23
Ярослав Дробны
ВР
16
Ян Лаштувка
ВР
4
Роман Хубник
ЦЗ
12
Франтишек Райторал
ПЗ
21
Давид Лафата
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Остались в запасе
1
Каспер Шмейхель
ВР
16
Андерс Линдегаард
ВР
0
Жорес Окоре
ЦЗ
19
Лассе Шоне
ЦП
18
Якоб Поульсен
ЦП
2
Николай Стокхольм
ЦП
23
Тобиас Миккельсен
ЦП
18
Никлас Хелениус
ЦФ
Остались в запасе
23
Ярослав Дробны
ВР
16
Ян Лаштувка
ВР
4
Роман Хубник
ЦЗ
12
Франтишек Райторал
ПЗ
21
Давид Лафата
ЦФ
Главный тренер
Мортен Ольсен
Главный тренер
Михал Билек
Статистика матча Дания - Чехия
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Дания
Лига наций, 5 тур
Португалия
- : -
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
- : -
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Чехия
1 : 2
26.09.2026
Хорватия
Информация о матче
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