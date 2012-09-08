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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ
Сальвадор - Гайана
Сальвадор - Гайана: обзор матча 08 сентября 2012
Сальвадор
08.09.2012, суббота, 05:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ, группа B, 3 тур
2 : 2
Завершен
Гайана
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Сальвадор - Гайана
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0
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0
Матчи команд
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные
Тихуана
0 : 0
10.07.2026
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные
Лос-Анджелес
3 : 0
06.07.2026
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные
Лос-Анджелес Гэлакси
0 : 0
03.07.2026
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 0
06.06.2026
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 0
04.06.2026
Сальвадор
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Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
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Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 4 тур
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1 : 0
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Товарищеские матчи. Сборные
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Гайана
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