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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Шотландия - Сербия
Шотландия - Сербия: обзор матча 08 сентября 2012
Шотландия
08.09.2012, суббота, 18:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа A
0 : 0
Завершен
Сербия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шотландия - Сербия
84'
Замена
Д. Лекич
️️️️
Ф. Джуричич
Замена
Д. Роудс
️️️️
К. Миллер
81'
Замена
Д. Макки
️️️️
Д. Моррисон
81'
79'
Желтая карточка
М. Нинкович
Замена
Д. Форрест
️️️️
Р. Снодграсс
69'
59'
Замена
Д. Тадич
️️️️
Д. Лазович
Желтая карточка
Р. Снодграсс
47'
46'
Замена
Л. Фейса
️️️️
С. Мияилович
30'
Желтая карточка
М. Настасич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шотландия
0
Аллан МакГрегор
ВР
0
Эндрю Уэбстер
ЛЗ
0
Пол Диксон
ЦЗ
2
Алан Хаттон
ЦЗ
0
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
14
Кристоф Берра
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
7
Роберт Снодграсс
ПП
10
Стивен Нейсмит
ЦФ
9
Кенни Миллер
ЦФ
Сербия
1
Владимир Стойкович
ВР
4
Александар Коларов
ЛЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
19
Александар Игньевски
ЦЗ
5
Матия Настасич
ЦЗ
6
Бранислав Иванович
ЦЗ
0
Милош Нинкович
ЦП
16
Срджан Мияилович
ЦП
21
Филип Джуричич
АП
7
Зоран Тошич
ПВ
22
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Шотландия
1
Дэвид Маршалл
ВР
21
Мэттью Гилкс
ВР
0
Ричард Фостер
ЦЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
6
Шон Мэлони
ЛП
16
Грэм Дорранс
ЦП
24
Дон Коуви
ЦП
16
Джейми Макки
ЦП
0
Мэтт Филлипс
ПП
25
Джеймс Форрест
ПВ
0
Росс МакКормак
ЦФ
18
Джордан Роудс
ЦФ
Сербия
23
Зелько Бркич
ВР
23
Дамир Кахриман
ВР
0
Александар Лукович
ЛЗ
15
Ненад Томович
ЦЗ
19
Никола Максимович
ЦЗ
0
Невен Суботич
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
21
Неманья Матич
ОП
4
Радосав Петрович
ОП
15
Любомир Фейса
ЦП
8
Лазар Маркович
ЦФ
0
Деян Лекич
ЦФ
3-2-3-2
0
МакГрегор
2
Хаттон
0
Колдуэлл
14
Берра
0
Уэбстер
0
Диксон
16
Адам
7
Моррисон
7
Снодграсс
9
Миллер
10
Нейсмит
3-2-2-2-1
1
Стойкович
19
Игньевски
5
Настасич
6
Иванович
4
Бишевац
4
Коларов
0
Нинкович
16
Мияилович
7
Тошич
21
Джуричич
22
Лазович
7
Снодграсс
25
Форрест
25
Форрест
7
Снодграсс
7
Моррисон
16
Макки
16
Макки
7
Моррисон
9
Миллер
18
Роудс
18
Роудс
9
Миллер
16
Мияилович
15
Фейса
15
Фейса
16
Мияилович
22
Лазович
10
Тадич
10
Тадич
22
Лазович
21
Джуричич
0
Лекич
0
Лекич
21
Джуричич
Остались в запасе
Шотландия
Сербия
1
Дэвид Маршалл
ВР
21
Мэттью Гилкс
ВР
0
Ричард Фостер
ЦЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
6
Шон Мэлони
ЛП
16
Грэм Дорранс
ЦП
24
Дон Коуви
ЦП
0
Мэтт Филлипс
ПП
0
Росс МакКормак
ЦФ
23
Зелько Бркич
ВР
23
Дамир Кахриман
ВР
0
Александар Лукович
ЛЗ
15
Ненад Томович
ЦЗ
19
Никола Максимович
ЦЗ
0
Невен Суботич
ЦЗ
21
Неманья Матич
ОП
4
Радосав Петрович
ОП
8
Лазар Маркович
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
1
Дэвид Маршалл
ВР
21
Мэттью Гилкс
ВР
0
Ричард Фостер
ЦЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
6
Шон Мэлони
ЛП
16
Грэм Дорранс
ЦП
24
Дон Коуви
ЦП
0
Мэтт Филлипс
ПП
0
Росс МакКормак
ЦФ
Остались в запасе
23
Зелько Бркич
ВР
23
Дамир Кахриман
ВР
0
Александар Лукович
ЛЗ
15
Ненад Томович
ЦЗ
19
Никола Максимович
ЦЗ
0
Невен Суботич
ЦЗ
21
Неманья Матич
ОП
4
Радосав Петрович
ОП
8
Лазар Маркович
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Шотландия - Сербия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
0 : 0
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Чемпионат мира, 3 тур
Шотландия
0 : 3
25.06.2026
Бразилия
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
- : -
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
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Мексика
5 : 1
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Информация о матче
Стадион:
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