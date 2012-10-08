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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Спартак-Нальчик
Cибирь - Спартак-Нальчик: обзор матча 08 октября 2012
Cибирь
08.10.2012, понедельник, 16:00
Россия. ФНЛ, 15 тур
0 : 0
Завершен
Спартак-Нальчик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Спартак-Нальчик
90'
Замена
Р. Абазов
️️️️
М. Шогенов
Замена
И. Логуа
️️️️
Д. Скороходов
88'
84'
Замена
И. Коронов
️️️️
Н. Замалиев
Замена
Л. Зуев
️️️️
И. Шевченко
75'
Пенальти не реализован!
М. Астафьев
60'
58'
Желтая карточка
М. Джудович
Замена
М. Астафьев
️️️️
Е. Зиновьев
46'
22'
Желтая карточка
Г. Рухаиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
78
Александр Макаров
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
33
Матийя Шпичич
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
5
Алексей Гладышев
ЛП
24
Александр Кульчий
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
9
Робертас Пошкус
ЦФ
Спартак-Нальчик
1
Антон Коченков
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
50
Владимир Татарчук
ПП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
14
Видас Алундерис
ЛП
29
Артем Кабанов
ЦП
23
Леонид Зуев
АП
4
Максим Астафьев
ПП
Спартак-Нальчик
19
Алексей Степанов
ВР
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
25
Рустам Балов
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
3-5-2
78
Макаров
33
Шпичич
80
Климов
5
Головатенко
5
Гладышев
32
Скороходов
24
Кульчий
8
Макаренко
52
Зиновьев
9
Пошкус
99
Шевченко
4-5-1
1
Коченков
2
Засеев
4
Овсиенко
20
Джудович
71
Багаев
50
Татарчук
13
Замалиев
8
Шогенов
37
Чеботару
4
Рухаиа
13
Дорожкин
32
Скороходов
7
Логуа
7
Логуа
32
Скороходов
99
Шевченко
23
Зуев
23
Зуев
99
Шевченко
52
Зиновьев
4
Астафьев
4
Астафьев
52
Зиновьев
8
Шогенов
57
Абазов
57
Абазов
8
Шогенов
13
Замалиев
14
Коронов
14
Коронов
13
Замалиев
Остались в запасе
Cибирь
Спартак-Нальчик
25
Илья Трунин
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
14
Видас Алундерис
ЛП
29
Артем Кабанов
ЦП
19
Алексей Степанов
ВР
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
25
Рустам Балов
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Остались в запасе
25
Илья Трунин
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
14
Видас Алундерис
ЛП
29
Артем Кабанов
ЦП
Остались в запасе
19
Алексей Степанов
ВР
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
25
Рустам Балов
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Статистика матча Cибирь - Спартак-Нальчик
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Стадион:
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