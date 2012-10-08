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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Металлург-Кузбасс
Балтика - Новокузнецк: обзор матча 08 октября 2012
Балтика
08.10.2012, понедельник, 20:00
Россия. ФНЛ, 15 тур
1 : 0
Завершен
Новокузнецк
23'
А. Гацко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Новокузнецк
Замена
Д. Джатиев
️️️️
М. Волков
90'
Желтая карточка
М. Вотинов
88'
Замена
В. Каленкович
️️️️
С. Игнатьев
86'
73'
Замена
И. Шпаков
️️️️
А. Голубев
61'
Замена
В. Егунов
️️️️
В. Кириллов
46'
Замена
С. Егоров
️️️️
А. Волгин
Желтая карточка
Г. Чиркин
28'
ГОЛ! 1:0!
А. Гацко
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
81
Константин Зимулька
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
32
Владимир Левшин
ЛВ
8
Григорий Чиркин
ЦП
33
Максим Волков
ЦП
45
Максим Вотинов
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Новокузнецк
1
Александр Саутин
ВР
67
Роман Ткачук
ЛЗ
12
Алексей Сапаев
ЦЗ
5
Павел Самойлов
ЦЗ
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
7
Андрей Клименко
ЦП
9
Владимир Авсюк
ЦП
12
Андрей Волгин
ЦП
11
Вячеслав Кириллов
ЦФ
14
Александр Голубев
ЦФ
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
9
Давид Ткебучава
ЦП
12
Донат Джатиев
ЦФ
Новокузнецк
99
Юрий Дюпин
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
14
Максим Коршунов
ЦП
58
Сергей Егоров
ПП
15
Иван Шпаков
ЦФ
23
Валентин Егунов
ЦФ
4-3-1-2
88
Шелия
4
Рытов
81
Зимулька
3
Плопа
89
Стоцкий
27
Игнатьев
33
Волков
8
Чиркин
32
Левшин
17
Гацко
45
Вотинов
3-2-3-2
1
Саутин
5
Самойлов
2
Недорезов
4
Выходил
12
Сапаев
67
Ткачук
7
Клименко
9
Авсюк
12
Волгин
14
Голубев
11
Кириллов
33
Волков
12
Джатиев
12
Джатиев
33
Волков
27
Игнатьев
93
Каленкович
93
Каленкович
27
Игнатьев
14
Голубев
15
Шпаков
15
Шпаков
14
Голубев
11
Кириллов
23
Егунов
23
Егунов
11
Кириллов
12
Волгин
58
Егоров
58
Егоров
12
Волгин
Остались в запасе
Балтика
Новокузнецк
9
Давид Ткебучава
ЦП
1
Александр Колинько
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
14
Максим Коршунов
ЦП
99
Юрий Дюпин
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
Остались в запасе
9
Давид Ткебучава
ЦП
1
Александр Колинько
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
Остались в запасе
14
Максим Коршунов
ЦП
99
Юрий Дюпин
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Балтика - Новокузнецк
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Томь-2
3 : 0
22.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
18.05.2016
Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Якутия
3 : 0
11.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
08.05.2016
Динамо Брл
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Чита
3 : 0
30.04.2016
Новокузнецк
Информация о матче
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Новокузнецк
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