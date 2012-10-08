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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Салют - Петротрест
Салют - Сочи: обзор матча 08 октября 2012
Салют
08.10.2012, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 15 тур
0 : 1
Завершен
Сочи
45'
М. Андреев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Салют - Сочи
84'
Замена
М. Усанов
️️️️
А. Семенов
83'
Замена
Карлитос
️️️️
М. Андреев
Замена
Д. Дегтев
️️️️
И. Жирный
81'
80'
Замена
В. Сушкин
️️️️
Д. Кудинов
Замена
А. Курачинов
️️️️
А. Бажев
69'
Замена
Д. Кабутов
️️️️
А. Кобенко
68'
45'
ГОЛ! 0:1!
М. Андреев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салют
88
Степан Сикач
ВР
17
Вадим Старков
ЛЗ
15
Евгений Калешин
ЛЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
31
Денис Ткачук
ЛВ
14
Мирза Алборов
ЦП
28
Андрес Хаеро Москера Мендоза
АП
53
Карлос Андрес Руа Флорес
ПП
9
Амир Бажев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
11
Максим Кирсанов
ЛЗ
24
Станислав Тарасюк
ЦЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
15
Михаил Ершов
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
10
Евгений Матрахов
ОП
77
Максим Андреев
АП
87
Андрей Мязин
ЦФ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Салют
55
Александр Криворучко
ВР
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
5
Сергей Кушов
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
22
Денис Дегтев
ЦФ
9
Азамат Курачинов
ЦФ
Сочи
1
Александр Самохвалов
ВР
23
Максим Усанов
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
10
Карлитос
ЦП
7
Мурат Хотов
ЦП
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
4-3-2-1
88
Сикач
15
Калешин
17
Старков
39
Цуканов
25
Жирный
20
Кобенко
14
Алборов
53
Руа Флорес
31
Ткачук
28
Москера Мендоза
9
Бажев
3-3-1-1
31
Арсеньев
3
Сурков
15
Ершов
5
Кудинов
13
Семенов
10
Матрахов
11
Кирсанов
77
Андреев
87
Мязин
20
Кобенко
70
Кабутов
70
Кабутов
20
Кобенко
25
Жирный
22
Дегтев
22
Дегтев
25
Жирный
9
Бажев
9
Курачинов
9
Курачинов
9
Бажев
77
Андреев
10
Карлитос
10
Карлитос
77
Андреев
13
Семенов
23
Усанов
23
Усанов
13
Семенов
5
Кудинов
10
Сушкин
10
Сушкин
5
Кудинов
Остались в запасе
Салют
Сочи
55
Александр Криворучко
ВР
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
5
Сергей Кушов
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
Главный тренер
Сергей Ташуев
7
Мурат Хотов
ЦП
1
Александр Самохвалов
ВР
27
Юрий Лебедев
ПЗ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Остались в запасе
55
Александр Криворучко
ВР
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
5
Сергей Кушов
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
Остались в запасе
7
Мурат Хотов
ЦП
1
Александр Самохвалов
ВР
27
Юрий Лебедев
ПЗ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Статистика матча Салют - Сочи
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Стадион:
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