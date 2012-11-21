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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Аякс - Боруссия Д
Аякс - Боруссия Д: обзор матча 21 ноября 2012
Аякс
21.11.2012, среда, 23:45
Лига чемпионов, группа D, 5 тур
1 : 4
Завершен
Боруссия Д
86'
Д. Хусен
8'
М. Ройс
36'
М. Гетце
41'
Р. Левандовски
67'
Р. Левандовски
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Боруссия Д
ГОЛ! 1:4!
Д. Хусен
Пас отдал
К. Эриксен
86'
Желтая карточка
Н. Мойсандер
85'
79'
Замена
Ю. Шибер
️️️️
М. Ройс
Замена
В. Фишер
️️️️
Д. Бурригтер
73'
70'
Замена
Я. Блащиковски
️️️️
М. Гетце
67'
ГОЛ! 0:4!
Р. Левандовски
Пас отдал
М. Гетце
Замена
Д. Хусен
️️️️
Э. Эно
64'
63'
Замена
И. Перишич
️️️️
С. Бендер
53'
Желтая карточка
М. Гетце
Замена
Л. Шоне
️️️️
К. Поульсен
46'
41'
ГОЛ! 0:3!
Р. Левандовски
36'
ГОЛ! 0:2!
М. Гетце
Пас отдал
М. Хуммельс
Желтая карточка
Э. Эно
18'
8'
ГОЛ! 0:1!
М. Ройс
Пас отдал
М. Гетце
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
1
Кеннет Вермеер
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
16
Рикардо ван Рейн
ПЗ
29
Кристиан Поульсен
ОП
21
Эйонг Эно
ЦП
6
Сим Де Йонг
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Джоди Лукоки
ЦФ
11
Дерк Бурригтер
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
27
Марио Гетце
АП
18
Марко Ройс
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Аякс
24
Яспер Силлессен
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
9
Дэнни Хусен
ЦФ
22
Тобиас Сана
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Вермеер
17
Блинд
23
Алдервейрелд
4
Мойсандер
16
ван Рейн
29
Поульсен
21
Эно
24
Эриксен
6
Де Йонг
11
Бурригтер
9
Лукоки
3-2-1-3-1
1
Вайденфеллер
5
Бендер
15
Хуммельс
3
Суботич
26
Пищек
29
Шмельцер
20
Гюндоган
27
Гетце
18
Ройс
6
Гросскройц
9
Левандовски
29
Поульсен
20
Шоне
20
Шоне
29
Поульсен
21
Эно
9
Хусен
9
Хусен
21
Эно
11
Бурригтер
7
Фишер
7
Фишер
11
Бурригтер
5
Бендер
14
Перишич
14
Перишич
5
Бендер
27
Гетце
16
Блащиковски
16
Блащиковски
27
Гетце
18
Ройс
20
Шибер
20
Шибер
18
Ройс
Остались в запасе
Аякс
Боруссия Д
24
Яспер Силлессен
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
22
Тобиас Сана
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
22
Тобиас Сана
ЦФ
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
Главный тренер
Франк де Бур
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Аякс - Боруссия Д
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Педру Проэнса
(Лиссабон)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 23:30 (прямая)
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