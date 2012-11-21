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Лига чемпионов 2026/2027
Андерлехт - Милан
Андерлехт - Милан: обзор матча 21 ноября 2012
Андерлехт
21.11.2012, среда, 23:45
Лига чемпионов, группа C, 5 тур
1 : 3
Завершен
Милан
78'
Т. де Суттер
47'
С. Эль-Шаарави
71'
Ф. Мексес
90+1'
Пато
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андерлехт - Милан
90'
+1
ГОЛ! 1:3!
Пато
Пас отдал
С. Эль-Шаарави
84'
Желтая карточка
К. Аббьяти
79'
Замена
К. Сапата
️️️️
Ф. Мексес
ГОЛ! 1:2!
Т. де Суттер
Пас отдал
А. Яковенко
78'
Замена
Ф. Канесин
️️️️
М. Йованович
77'
Замена
Т. де Суттер
️️️️
Д. Прат
75'
73'
Замена
У. Эмануэльсон
️️️️
К. Констан
71'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Мексес
Пас отдал
Р. Монтоливо
Красная карточка
Б. Нуйтинк
70'
67'
Замена
Пато
️️️️
Б. Кркич
Желтая карточка
Г. Жилле
66'
Замена
А. Яковенко
️️️️
М. Бруно
66'
Желтая карточка
Л. Билья
49'
47'
ГОЛ! 0:1!
С. Эль-Шаарави
Пас отдал
М. Де Шильо
41'
Желтая карточка
А. Ночерино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Силвио Прото
ВР
3
Оливье Дешахт
ЛЗ
8
Шейку Куяте
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
30
Гийом Жилле
ПЗ
11
Милан Йованович
ЛВ
16
Саша Клестан
ОП
6
Лукас Билья
(К)
ОП
26
Деннис Прат
АП
17
Массимо Бруно
ПВ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Милан
32
Кристиан Аббьяти
(К)
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЛП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
18
Риккардо Монтоливо
ПП
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Андерлехт
1
Томас Камински
ВР
4
Беранг Сафари
ЦЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
55
Фернандо Канесин
ЦП
10
Кану
ЦП
7
Александр Яковенко
ПП
19
Том де Суттер
ЦФ
Милан
32
Марко Амелия
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
12
Пато
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
4-2-3-1
1
Прото
3
Дешахт
8
Куяте
17
Нуйтинк
30
Жилле
16
Клестан
6
Билья
11
Йованович
26
Прат
17
Бруно
70
Мбокани
4-3-2-1
32
Аббьяти
22
Де Шильо
33
Йепес
5
Мексес
19
Констан
18
Монтоливо
34
Де Йонг
23
Ночерино
27
Боатенг
92
Эль-Шаарави
9
Кркич
11
Йованович
55
Канесин
55
Канесин
11
Йованович
17
Бруно
7
Яковенко
7
Яковенко
17
Бруно
26
Прат
19
де Суттер
19
де Суттер
26
Прат
5
Мексес
25
Сапата
25
Сапата
5
Мексес
19
Констан
18
Эмануэльсон
18
Эмануэльсон
19
Констан
9
Кркич
12
Пато
12
Пато
9
Кркич
Остались в запасе
Андерлехт
Милан
1
Томас Камински
ВР
4
Беранг Сафари
ЦЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
10
Кану
ЦП
32
Марко Амелия
ВР
20
Матье Фламини
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
1
Томас Камински
ВР
4
Беранг Сафари
ЦЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
10
Кану
ЦП
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
20
Матье Фламини
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Андерлехт - Милан
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Помощники судьи:
Матей Жунич
Боян Ул
Дополнительные помощники:
Роберто Понис
Драгослав Перич
Стадион:
Констант Ванден Сток
Где смотреть матч:
"HD Спорт" 23:30 (прямая) "СПОРТ ПЛЮС" 23:30 (прямая)
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