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Шальке-04 - Олимпиакос
Шальке-04 - Олимпиакос: обзор матча 21 ноября 2012
Шальке-04
21.11.2012, среда, 23:45
Лига чемпионов, группа B, 5 тур
1 : 0
Завершен
Олимпиакос
77'
К. Фукс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Олимпиакос
Замена
Ч. Марика
️️️️
К. Хунтелаар
90'
+1
Замена
Т. Барнетта
️️️️
Ю. Дракслер
89'
81'
Замена
А. Ибагаса
️️️️
Ф. Модесто
ГОЛ! 1:0!
К. Фукс
Пас отдал
Д. Джонс
77'
74'
Замена
Р. Джеббур
️️️️
К. Митроглу
Замена
Т. Пукки
️️️️
Л. Холтби
71'
65'
Замена
Д. Фустер
️️️️
Л. Греко
41'
Желтая карточка
Х. Холебас
Желтая карточка
К. Пападопулос
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ларс Уннершталь
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
13
Джермейн Джонс
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Олимпиакос
1
Рой Кэрролл
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
55
Паулу Машаду
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
93
Джамель Абдун
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
19
Чиприан Марика
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Олимпиакос
16
Балаж Медьери
ВР
15
Пабло Контрерас
ЦЗ
7
Ариэль Ибагаса
ЦП
15
Любомир Фейса
ЦП
19
Давид Фустер
АП
9
Марко Пантелич
ЦФ
19
Рафик Джеббур
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Уннершталь
28
Фукс
5
Хеведес
32
Матип
14
Пападопулос
33
Нойштедтер
13
Джонс
90
Холтби
7
Дракслер
21
Хунтелаар
8
Фарфан
3-2-2-2
1
Кэрролл
8
Маниатис
44
Манолас
20
Модесто
35
Торосидис
25
Холебас
55
Машаду
19
Греко
93
Абдун
11
Митроглу
7
Дракслер
10
Барнетта
10
Барнетта
7
Дракслер
21
Хунтелаар
19
Марика
19
Марика
21
Хунтелаар
90
Холтби
20
Пукки
20
Пукки
90
Холтби
20
Модесто
7
Ибагаса
7
Ибагаса
20
Модесто
19
Греко
19
Фустер
19
Фустер
19
Греко
11
Митроглу
19
Джеббур
19
Джеббур
11
Митроглу
Остались в запасе
Шальке-04
Олимпиакос
26
Тимо Хильдебранд
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
Главный тренер
Хуб Стевенс
16
Балаж Медьери
ВР
15
Пабло Контрерас
ЦЗ
15
Любомир Фейса
ЦП
9
Марко Пантелич
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
26
Тимо Хильдебранд
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
Остались в запасе
16
Балаж Медьери
ВР
15
Пабло Контрерас
ЦЗ
15
Любомир Фейса
ЦП
9
Марко Пантелич
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Шальке-04 - Олимпиакос
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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