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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Арсенал - Монпелье
Арсенал - Монпелье: обзор матча 21 ноября 2012
Арсенал
21.11.2012, среда, 23:45
Лига чемпионов, группа B, 5 тур
2 : 0
Завершен
Монпелье
49'
Д. Уилшир
63'
Л. Подольски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Монпелье
Замена
Жервиньо
️️️️
О. Жиру
85'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
С. Касорла
84'
83'
Желтая карточка
М. Депланье
80'
Замена
Ж. Марво
️️️️
М. Эстрада
Желтая карточка
Л. Косиельни
76'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
70'
69'
Замена
Э. Эррера
️️️️
Р. Кабелла
69'
Замена
Ж. Мартен
️️️️
Г. Шарбонье
66'
Желтая карточка
А. Бедимо
ГОЛ! 2:0!
Л. Подольски
Пас отдал
О. Жиру
63'
Желтая карточка
О. Жиру
53'
ГОЛ! 1:0!
Д. Уилшир
Пас отдал
О. Жиру
49'
Желтая карточка
С. Касорла
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
4
Томас Вермален
(К)
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
8
Микель Артета
ОП
8
Санти Касорла
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
13
Марко Эстрада
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Арсенал
1
Вито Манноне
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
27
Жервиньо
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
19
Сирил Женешам
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
14
Ромейн Пито
ЦП
11
Эммануэль Эррера
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Щесны
4
Мертезакер
4
Вермален
6
Косиельни
3
Санья
8
Артета
8
Касорла
21
Окслэд-Чемберлен
10
Уилшир
10
Подольски
9
Жиру
3-2-3-1-1
16
Журдрен
4
Эль-Каутари
2
Янга-Мбива
3
Конгре
12
Депланье
12
Бедимо
13
Эстрада
20
Бельханда
40
Мунье
5
Кабелла
14
Шарбонье
8
Касорла
13
Коклен
13
Коклен
8
Касорла
21
Окслэд-Чемберлен
21
Рэмзи
21
Рэмзи
21
Окслэд-Чемберлен
9
Жиру
27
Жервиньо
27
Жервиньо
9
Жиру
13
Эстрада
6
Марво
6
Марво
13
Эстрада
14
Шарбонье
8
Мартен
8
Мартен
14
Шарбонье
5
Кабелла
11
Эррера
11
Эррера
5
Кабелла
Остались в запасе
Арсенал
Монпелье
1
Вито Манноне
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
Главный тренер
Арсен Венгер
1
Лоран Пьонье
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
19
Сирил Женешам
ЦП
14
Ромейн Пито
ЦП
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
Остались в запасе
1
Лоран Пьонье
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
19
Сирил Женешам
ЦП
14
Ромейн Пито
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Арсенал - Монпелье
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Фырат Айдынус
(Стамбул)
Помощники судьи:
Серкан Ок
Алек Ташчиоглу (оба Турция)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"Спорт Союз" 23:30 (прямая)
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