Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Динамо К - ПСЖ
Динамо К - ПСЖ: обзор матча 21 ноября 2012
Динамо К
21.11.2012, среда, 23:45
Лига чемпионов, группа A, 5 тур
0 : 2
Завершен
ПСЖ
44'
Э. Лавесси
51'
Э. Лавесси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - ПСЖ
Желтая карточка
Д. Силва
89'
Желтая карточка
А. Милевский
87'
86'
Замена
Х. Пасторе
️️️️
Нене
84'
Желтая карточка
Нене
78'
Замена
С. Арман
️️️️
М. Верратти
Замена
А. Богданов
️️️️
Д. Гармаш
77'
67'
Замена
К. Шантом
️️️️
М. Сиссоко
Замена
А. Милевский
️️️️
Л. Аруна
66'
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
О. Гусев
65'
Желтая карточка
Е. Хачериди
61'
Желтая карточка
Бетао
52'
51'
ГОЛ! 0:2!
Э. Лавесси
Пас отдал
Б. Матюиди
44'
ГОЛ! 0:1!
Э. Лавесси
Пас отдал
З. Ибрагимович
37'
Желтая карточка
М. Верратти
37'
Желтая карточка
М. Сиссоко
29'
Желтая карточка
Б. Матюиди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
3
Бетао
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
92
Дуду
ЛВ
44
Мигель Велозу
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
20
Олег Гусев
(К)
ПВ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
33
Алекс
ЦЗ
3
Тиаго Силва
(К)
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЛП
6
Марко Верратти
ЦП
22
Мохаммед Сиссоко
ПП
12
Нене
ЛФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
РФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
5
Огнен Вукоевич
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
15
Марко Рубен
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
0
Артем Милевский
ЦФ
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
14
Адриан Рабьо
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
99
Гийом Оаро
ЦФ
4-2-3-1
35
Коваль
0
Тайво
3
Бетао
34
Хачериди
21
Данило Силва
44
Велозу
25
Аруна
92
Дуду
19
Гармаш
20
Гусев
12
Идейе
4-3-3
46
Сиригу
9
ван дер Вил
33
Алекс
3
Силва
17
Максвелл
22
Сиссоко
6
Верратти
8
Матюиди
22
Лавесси
11
Ибрагимович
12
Нене
19
Гармаш
90
Богданов
90
Богданов
19
Гармаш
20
Гусев
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
20
Гусев
25
Аруна
0
Милевский
0
Милевский
25
Аруна
6
Верратти
22
Арман
22
Арман
6
Верратти
22
Сиссоко
8
Шантом
8
Шантом
22
Сиссоко
12
Нене
15
Пасторе
15
Пасторе
12
Нене
Остались в запасе
Динамо К
ПСЖ
1
Александр Шовковский
ВР
5
Огнен Вукоевич
ЦП
15
Марко Рубен
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
1
Николя Дюшез
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Александр Шовковский
ВР
5
Огнен Вукоевич
ЦП
15
Марко Рубен
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Остались в запасе
1
Николя Дюшез
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Динамо К - ПСЖ
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Теннис" 23:30 (прямая)
Новости команд
Все
Динамо К
ПСЖ
Сафонов ответил, кто в сборной России ферзь, а кто – конь
15:41
2
Сафонов рассказал, кто первым помог ему освоиться в «ПСЖ»
13:57
1
Сафонов поставил себе оценку за прошлый сезон: «У меня все получилось»
12:55
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
10:20
3
Сафонов поздравил Мелехина с автоголом в матче с Узбекистаном
Вчера, 20:37
7
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Кривбасс» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Кривбасса» и «Динамо Киев» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Динамо Киев» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Сафонов ответил, кто в сборной России ферзь, а кто – конь
15:41
2
Сафонов рассказал, кто первым помог ему освоиться в «ПСЖ»
13:57
1
Сафонов поставил себе оценку за прошлый сезон: «У меня все получилось»
12:55
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
10:20
3
Сафонов поздравил Мелехина с автоголом в матче с Узбекистаном
Вчера, 20:37
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+