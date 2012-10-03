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Шальке-04 - Монпелье
Шальке-04 - Монпелье: обзор матча 03 октября 2012
Шальке-04
03.10.2012, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа B, 2 тур
2 : 2
Завершен
Монпелье
26'
Ю. Дракслер
53'
К. Хунтелаар (П)
13'
К. Аит-Фана
90'
С. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Монпелье
90'
ГОЛ! 2:2!
С. Камара
Пас отдал
Д. Тинан
Замена
Т. Барнетта
️️️️
Л. Холтби
84'
72'
Желтая карточка
Д. Конгре
70'
Желтая карточка
Р. Кабелла
68'
Замена
Ж. Марво
️️️️
М. Эстрада
68'
Замена
Д. Тинан
️️️️
Ю. Бельханда
Замена
Д. Фарфан
️️️️
Т. Пукки
66'
60'
Желтая карточка
С. Камара
55'
Замена
Д. Конгре
️️️️
К. Аит-Фана
Замена
И. Афеллай
️️️️
Ю. Дракслер
55'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Хунтелаар
53'
51'
Красная карточка
Г. Бокали
45'
Желтая карточка
М. Эстрада
35'
Желтая карточка
Ж. Саихи
Желтая карточка
Л. Холтби
34'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Дракслер
Пас отдал
К. Хунтелаар
26'
Желтая карточка
К. Хунтелаар
24'
13'
ГОЛ! 0:1!
К. Аит-Фана
Пас отдал
Р. Кабелла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ларс Уннершталь
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
6
Марко Хегер
ОП
90
Льюис Холтби
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
2
Гарри Бокали
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
23
Жамель Саихи
ЦП
13
Марко Эстрада
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
19
Сулейман Камара
ЦФ
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
19
Сирил Женешам
ЦП
20
Джонатан Тинан
ЦП
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
11
Эммануэль Эррера
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Уннершталь
28
Фукс
5
Хеведес
14
Пападопулос
2
Учида
33
Нойштедтер
6
Хегер
90
Холтби
7
Дракслер
20
Пукки
21
Хунтелаар
3-1-3-1-2
16
Журдрен
2
Бокали
2
Янга-Мбива
4
Хилтон
21
Стамбули
23
Саихи
13
Эстрада
20
Бельханда
5
Кабелла
18
Аит-Фана
19
Камара
90
Холтби
10
Барнетта
10
Барнетта
90
Холтби
7
Дракслер
17
Афеллай
17
Афеллай
7
Дракслер
20
Пукки
8
Фарфан
8
Фарфан
20
Пукки
18
Аит-Фана
3
Конгре
3
Конгре
18
Аит-Фана
13
Эстрада
6
Марво
6
Марво
13
Эстрада
20
Бельханда
20
Тинан
20
Тинан
20
Бельханда
Остались в запасе
Шальке-04
Монпелье
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
Главный тренер
Хуб Стевенс
1
Лоран Пьонье
ВР
19
Сирил Женешам
ЦП
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
11
Эммануэль Эррера
ЦФ
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
Остались в запасе
1
Лоран Пьонье
ВР
19
Сирил Женешам
ЦП
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
11
Эммануэль Эррера
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Статистика матча Шальке-04 - Монпелье
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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