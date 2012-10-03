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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Волга - Псков
Волга - Псков: обзор матча 03 октября 2012
Волга
03.10.2012, среда, 17:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 14 тур
0 : 0
Завершен
Псков
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Статистика матча Волга - Псков
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0
Матчи команд
Волга
Россия. Кубок, 1/256 финала
Волга
0 : 0
05.08.2020
Звезда
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Волга
2 : 3
04.06.2017
Строгино
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
ЦРФСО
6 : 0
28.05.2017
Волга
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Волга
0 : 1
21.05.2017
Коломна
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Спартак К
4 : 0
14.05.2017
Волга
Псков
Россия. Кубок, 1 раунд
Псков
1 : 2
31.07.2024
Луки-Энергия
Россия. Кубок, 1/256 финала
Псков
2 : 3
02.08.2023
Луки-Энергия
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 16 тур
Звезда
0 : 1
02.11.2019
Псков
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 15 тур
Псков
0 : 2
26.10.2019
Ленинградец
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 14 тур
Велес
6 : 0
18.10.2019
Псков
Информация о матче
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Псков
В «Сочи» перешел 20-летний полузащитник «Твери» с канадским гражданством
2022.07.10 19:41
1
Президент «Пскова-747»: «Спартак» и «Зенит» играют на народные деньги. Газ и недра тоже принадлежат народу»
2020.04.14 15:12
26
Экс-защитник «Арсенала» Ершов дисквалифицирован на четыре года за допинг
2018.11.07 13:13
5
Экс-защитник «Арсенала» Ершов уличен в применении допинга. Игрок признал свою вину
2018.10.02 16:16
3
Генерального директора тверской «Волги» отстранили от футбола за подделку документов
2016.11.09 21:14
В «Сочи» перешел 20-летний полузащитник «Твери» с канадским гражданством
2022.07.10 19:41
1
Генерального директора тверской «Волги» отстранили от футбола за подделку документов
2016.11.09 21:14
Экс-игрок «Динамо» попал в расширенный список сборной Румынии на Евро-2016
2016.05.12 17:41
«Химки» хотят вернуться в Премьер-лигу за один сезон
2016.05.12 06:54
2
Талалаев: «Смолов станет лучшим бомбардиром РФПЛ»
2016.04.13 10:50
2
Президент «Пскова-747»: «Спартак» и «Зенит» играют на народные деньги. Газ и недра тоже принадлежат народу»
2020.04.14 15:12
26
Экс-защитник «Арсенала» Ершов дисквалифицирован на четыре года за допинг
2018.11.07 13:13
5
Экс-защитник «Арсенала» Ершов уличен в применении допинга. Игрок признал свою вину
2018.10.02 16:16
3
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