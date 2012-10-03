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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Порту - ПСЖ
Порту - ПСЖ: обзор матча 03 октября 2012
Порту
03.10.2012, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа A, 2 тур
1 : 0
Завершен
ПСЖ
83'
Х. Родригес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - ПСЖ
Замена
Э. Мангала
️️️️
Х. Родригес
90'
+1
ГОЛ! 1:0!
Х. Родригес
Пас отдал
Фернандо
83'
Замена
С. Дефур
️️️️
Л. Гонсалес
81'
80'
Замена
Х. Пасторе
️️️️
Э. Лавесси
Замена
К. Атсу
️️️️
С. Варела
73'
73'
Замена
Э. Лавесси
️️️️
Ж. Менез
71'
Желтая карточка
К. Жалле
62'
Замена
К. Жалле
️️️️
Г. ван дер Вил
Желтая карточка
Фернандо
45'
+1
5'
Желтая карточка
Т. Силва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
1
Элтон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
5
Фернандо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
27
Лучо Гонсалес
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
18
Сильвестр Варела
ПВ
9
Джексон Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЛП
6
Марко Верратти
ЦП
12
Нене
АП
8
Клеман Шантом
ПП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Порту
1
Фабиано
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
16
Стивен Дефур
ЦП
8
Андре Каштру
АП
13
Клебер
ЦФ
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
22
Сильвен Арман
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Элтон
26
Сандро
3
Майкон
30
Отаменди
13
Данило
5
Фернандо
8
Моутинью
27
Гонсалес
23
Родригес
18
Варела
9
Мартинес
4-3-1-2
46
Сиригу
9
ван дер Вил
3
Силва
12
Сахо
17
Максвелл
8
Шантом
6
Верратти
8
Матюиди
12
Нене
7
Менез
11
Ибрагимович
23
Родригес
5
Мангала
5
Мангала
23
Родригес
27
Гонсалес
16
Дефур
16
Дефур
27
Гонсалес
18
Варела
30
Атсу
30
Атсу
18
Варела
9
ван дер Вил
13
Жалле
13
Жалле
9
ван дер Вил
Лавесси
15
Пасторе
15
Пасторе
Лавесси
7
Менез
22
Лавесси
22
Лавесси
7
Менез
Остались в запасе
Порту
ПСЖ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
1
Фабиано
ВР
8
Андре Каштру
АП
13
Клебер
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
1
Николя Дюшез
ВР
22
Сильвен Арман
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
1
Фабиано
ВР
8
Андре Каштру
АП
13
Клебер
ЦФ
Остались в запасе
1
Николя Дюшез
ВР
22
Сильвен Арман
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Порту - ПСЖ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Драгау
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 22:30 (прямая)
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