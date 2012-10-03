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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Зенит - Милан
Зенит - Милан: обзор матча 03 октября 2012
Зенит
03.10.2012, среда, 20:00
Лига чемпионов, группа C, 2 тур
2 : 3
Завершен
Милан
45+2'
Халк
49'
Р. Широков
13'
У. Эмануэльсон
16'
С. Эль-Шаарави
75'
Т. Губочан (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Милан
Замена
А. Бухаров
️️️️
Н. Ломбертс
89'
Желтая карточка
Р. Широков
87'
85'
Желтая карточка
М. Йепес
80'
Замена
М. Йепес
️️️️
К. Боатенг
Замена
М. Канунников
️️️️
В. Файзулин
79'
75'
ГОЛ в свои ворота! 2:3!
Т. Губочан
Замена
К. Зырянов
️️️️
В. Быстров
72'
Желтая карточка
Т. Губочан
71'
65'
Замена
А. Ночерино
️️️️
У. Эмануэльсон
52'
Замена
Д. Паццини
️️️️
Б. Кркич
ГОЛ! 2:2!
Р. Широков
Пас отдал
Халк
49'
ГОЛ! 1:2!
Халк
Пас отдал
Р. Широков
45'
+2
40'
Желтая карточка
С. Эль-Шаарави
36'
Желтая карточка
Д. Бонера
Желтая карточка
А. Анюков
35'
16'
ГОЛ! 0:2!
С. Эль-Шаарави
Пас отдал
К. Боатенг
13'
ГОЛ! 0:1!
У. Эмануэльсон
Желтая карточка
В. Файзулин
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
(К)
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
28
Аксель Витсель
ОП
20
Виктор Файзулин
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
34
Владимир Быстров
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
7
Халк
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Милан
32
Кристиан Аббьяти
(К)
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
34
Найджел Де Йонг
ОП
18
Риккардо Монтоливо
ОП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
18
Урби Эмануэльсон
ПП
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
3
Александар Лукович
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
18
Константин Зырянов
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Милан
32
Марко Амелия
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Малафеев
4
Кришито
6
Ломбертс
15
Губочан
22
Анюков
28
Витсель
20
Файзулин
15
Широков
34
Быстров
7
Халк
11
Кержаков
4-2-1-2-1
32
Аббьяти
20
Абате
25
Сапата
23
Бонера
7
Антонини
34
Де Йонг
18
Монтоливо
18
Эмануэльсон
27
Боатенг
92
Эль-Шаарави
9
Кркич
34
Быстров
18
Зырянов
18
Зырянов
34
Быстров
6
Ломбертс
11
Бухаров
11
Бухаров
6
Ломбертс
20
Файзулин
99
Канунников
99
Канунников
20
Файзулин
27
Боатенг
33
Йепес
33
Йепес
27
Боатенг
18
Эмануэльсон
23
Ночерино
23
Ночерино
18
Эмануэльсон
9
Кркич
11
Паццини
11
Паццини
9
Кркич
Остались в запасе
Зенит
Милан
23
Егор Бабурин
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
3
Александар Лукович
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
32
Марко Амелия
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
3
Александар Лукович
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Зенит - Милан
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Помощники судьи:
Марк Борш
Штефан Лупп (оба Германия)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ" 19:45 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол" 19:00 (прямая)
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