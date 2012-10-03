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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Арсенал - Олимпиакос
Арсенал - Олимпиакос: обзор матча 03 октября 2012
Арсенал
03.10.2012, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа B, 2 тур
3 : 1
Завершен
Олимпиакос
42'
Жервиньо
56'
Л. Подольски
90+4'
А. Рэмзи
45'
К. Митроглу
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Олимпиакос
ГОЛ! 3:1!
А. Рэмзи
Пас отдал
О. Жиру
90'
+4
81'
Замена
М. Пантелич
️️️️
П. Машаду
Замена
А. Рэмзи
️️️️
Л. Подольски
80'
Замена
О. Жиру
️️️️
Жервиньо
80'
73'
Замена
А. Ибагаса
️️️️
Д. Диаките
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
71'
67'
Замена
Д. Абдун
️️️️
Л. Греко
62'
Желтая карточка
П. Контрерас
ГОЛ! 2:1!
Л. Подольски
Пас отдал
Жервиньо
56'
45'
ГОЛ! 1:1!
К. Митроглу
Пас отдал
Л. Греко
ГОЛ! 1:0!
Жервиньо
Пас отдал
М. Артета
42'
Желтая карточка
Л. Косиельни
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Вито Манноне
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Томас Вермален
(К)
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
27
Жервиньо
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
8
Микель Артета
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Олимпиакос
16
Балаж Медьери
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
15
Пабло Контрерас
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
18
Дрисса Диаките
ПЗ
55
Паулу Машаду
ЛВ
8
Яннис Маниатис
(К)
ЦП
22
Димитриос Сиовас
ЦП
19
Давид Фустер
АП
19
Леандро Греко
ПВ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Арсенал
1
Джеймс Ши
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Олимпиакос
1
Рой Кэрролл
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
7
Ариэль Ибагаса
ЦП
93
Джамель Абдун
ЦФ
9
Марко Пантелич
ЦФ
87
Диого
ЦФ
4-1-3-2
1
Манноне
3
Гиббс
4
Вермален
6
Косиельни
6
Дженкинсон
13
Коклен
21
Окслэд-Чемберлен
8
Касорла
8
Артета
27
Жервиньо
10
Подольски
4-2-3-1
16
Медьери
18
Диаките
15
Контрерас
44
Манолас
25
Холебас
8
Маниатис
22
Сиовас
19
Греко
19
Фустер
55
Машаду
11
Митроглу
10
Подольски
21
Рэмзи
21
Рэмзи
10
Подольски
21
Окслэд-Чемберлен
32
Уолкотт
32
Уолкотт
21
Окслэд-Чемберлен
27
Жервиньо
9
Жиру
9
Жиру
27
Жервиньо
18
Диаките
7
Ибагаса
7
Ибагаса
18
Диаките
19
Греко
93
Абдун
93
Абдун
19
Греко
55
Машаду
9
Пантелич
9
Пантелич
55
Машаду
Остались в запасе
Арсенал
Олимпиакос
1
Джеймс Ши
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
Главный тренер
Арсен Венгер
1
Рой Кэрролл
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
87
Диого
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
1
Джеймс Ши
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
Остались в запасе
1
Рой Кэрролл
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
87
Диого
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Арсенал - Олимпиакос
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Информация о матче
Главный судья:
Свейн Моэн
(Хеугесунн)
Стадион:
Эмирейтс
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