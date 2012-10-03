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Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Сити - Боруссия Д
Манчестер Сити - Боруссия Д: обзор матча 03 октября 2012
Манчестер Сити
03.10.2012, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа D, 2 тур
1 : 1
Завершен
Боруссия Д
90'
М. Балотелли (П)
62'
М. Ройс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Боруссия Д
90'
+3
Желтая карточка
М. Ройс
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Балотелли
90'
88'
Замена
С. Кель
️️️️
М. Гетце
Желтая карточка
Я. Туре
85'
83'
Замена
К. Гросскройц
️️️️
И. Гюндоган
Замена
М. Балотелли
️️️️
Г. Клиши
81'
74'
Замена
Ф. Сантана
️️️️
М. Хуммельс
62'
ГОЛ! 0:1!
М. Ройс
58'
Желтая карточка
Я. Блащиковски
Замена
А. Коларов
️️️️
С. Насри
57'
Замена
Д. Родуэлл
️️️️
Х. Гарсия
34'
Травма
Х. Гарсия
33'
Желтая карточка
В. Компани
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Самир Насри
ЛВ
42
Яя Туре
ЦП
6
Хави Гарсия
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
(К)
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
18
Марко Ройс
АП
27
Марио Гетце
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
14
Иван Перишич
ЛВ
5
Себастьян Кель
ОП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
4-2-2-2
1
Харт
3
Клиши
4
Компани
22
Настасич
5
Сабалета
42
Туре
6
Хави Гарсия
14
Насри
21
Сильва
10
Агуэро
10
Джеко
3-2-2-2-1
1
Вайденфеллер
5
Бендер
3
Суботич
15
Хуммельс
26
Пищек
29
Шмельцер
16
Блащиковски
20
Гюндоган
18
Ройс
27
Гетце
9
Левандовски
14
Насри
11
Коларов
11
Коларов
14
Насри
6
Хави Гарсия
6
Родуэлл
6
Родуэлл
6
Хави Гарсия
3
Клиши
45
Балотелли
45
Балотелли
3
Клиши
15
Хуммельс
28
Сантана
28
Сантана
15
Хуммельс
20
Гюндоган
6
Гросскройц
6
Гросскройц
20
Гюндоган
27
Гетце
5
Кель
5
Кель
27
Гетце
Остались в запасе
Манчестер Сити
Боруссия Д
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
14
Иван Перишич
ЛВ
22
Митчелл Лангерак
ВР
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
Остались в запасе
14
Иван Перишич
ЛВ
22
Митчелл Лангерак
ВР
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Манчестер Сити - Боруссия Д
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Павел Краловец
(Домажлице)
Помощники судьи:
Роман Слишко (Словакия)
Мартин Вильчек (Чехия)
Стадион:
Этихад Стэдиум
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