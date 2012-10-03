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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Аякс - Реал
Аякс - Реал: обзор матча 03 октября 2012
Аякс
03.10.2012, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа D, 2 тур
1 : 4
Завершен
Реал
56'
Н. Мойсандер
42'
К. Роналду
48'
К. Бензема
79'
К. Роналду
81'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Реал
Замена
Д. Лукоки
️️️️
Р. Бабел
81'
81'
ГОЛ! 1:4!
К. Роналду
Пас отдал
С. Хедира
79'
ГОЛ! 1:3!
К. Роналду
Пас отдал
К. Бензема
78'
Замена
С. Хедира
️️️️
М. Эссьен
75'
Замена
М. Озил
️️️️
Кака
Замена
Ф. Споркследе
️️️️
К. Поульсен
69'
Замена
Д. Хусен
️️️️
Т. Сана
66'
61'
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Х. Кальехон
58'
Желтая карточка
М. Эссьен
ГОЛ! 1:2!
Н. Мойсандер
Пас отдал
К. Эриксен
56'
48'
ГОЛ! 0:2!
К. Бензема
Пас отдал
Кака
42'
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
1
Кеннет Вермеер
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
16
Рикардо ван Рейн
ПЗ
11
Дерк Бурригтер
ЛВ
29
Кристиан Поульсен
ОП
6
Сим Де Йонг
(К)
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
22
Тобиас Сана
ПВ
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Кака
ЦП
2
Майкл Эссьен
ЦП
7
Хосе Кальехон
ПП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Аякс
24
Яспер Силлессен
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
40
Фабиан Споркследе
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
9
Джоди Лукоки
ЦФ
9
Дэнни Хусен
ЦФ
Реал
1
Антонио Адан
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Вермеер
17
Блинд
4
Мойсандер
23
Алдервейрелд
16
ван Рейн
29
Поульсен
6
Де Йонг
11
Бурригтер
24
Эриксен
22
Сана
8
Бабел
4-4-2
12
Касильяс
5
Арбелоа
3
Пепе
93
Рамос
12
Марсело
7
Кальехон
10
Кака
2
Эссьен
3
Алонсо
9
Бензема
7
Роналду
29
Поульсен
40
Споркследе
40
Споркследе
29
Поульсен
8
Бабел
9
Лукоки
9
Лукоки
8
Бабел
22
Сана
9
Хусен
9
Хусен
22
Сана
2
Эссьен
28
Хедира
28
Хедира
2
Эссьен
10
Кака
10
Озил
10
Озил
10
Кака
7
Кальехон
11
Ди Мария
11
Ди Мария
7
Кальехон
Остались в запасе
Аякс
Реал
24
Яспер Силлессен
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
Главный тренер
Франк де Бур
1
Антонио Адан
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
10
Лука Модрич
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
10
Лука Модрич
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Аякс - Реал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Йонас Эрикссон
(Сигтуна)
Помощники судьи:
Матиас Класениус
Даниэль Вернмарк
Дополнительные помощники:
Михаэль Лерьеус
Мартин Стрембергссон
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт" 22:30 (прямая)
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