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Лига чемпионов 2026/2027
Динамо К - Динамо Загреб
Динамо К - Динамо Загреб: обзор матча 03 октября 2012
Динамо К
03.10.2012, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа A, 2 тур
2 : 0
Завершен
Динамо Загреб
4'
О. Гусев
32'
Й. Пиварич (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Динамо Загреб
Замена
Раффаэл
️️️️
О. Гусев
83'
Замена
А. Мехмеди
️️️️
А. Ярмоленко
80'
77'
Замена
Б. Карраско
️️️️
Саммир
Желтая карточка
О. Вукоевич
76'
58'
Замена
А. Рукавина
️️️️
Ф. Бечирай
Желтая карточка
Д. Гармаш
51'
46'
Замена
Д. Чоп
️️️️
А. Калельо
Замена
Д. Гармаш
️️️️
Н. Кранчар
46'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Й. Пиварич
32'
9'
Желтая карточка
Тонел
ГОЛ! 1:0!
О. Гусев
Пас отдал
О. Вукоевич
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
(К)
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
20
Олег Гусев
ЛВ
5
Огнен Вукоевич
ОП
19
Нико Кранчар
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Динамо Загреб
25
Иван Келава
(К)
ВР
19
Йосип Пиварич
ЛЗ
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
4
Тонел
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЛП
45
Ариян Адеми
ОП
77
Марсело Брозович
ОП
14
Адриан Калельо
ОП
19
Саммир
ЦП
9
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
3
Бетао
ЦЗ
19
Денис Гармаш
АП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
15
Марко Рубен
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
0
Артем Милевский
ЦФ
Динамо Загреб
33
Ромео Митрович
ВР
3
Луис Ибаньес
ЛЗ
17
Брайан Карраско
ЦЗ
66
Анте Пульич
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
55
Анте Рукавина
ЛП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Шовковский
0
Тайво
17
Михалик
34
Хачериди
21
Данило Силва
5
Вукоевич
19
Кранчар
44
Велозу
20
Гусев
7
Ярмоленко
12
Идейе
4-3-2-1
25
Келава
4
Шимунич
21
Вида
4
Тонел
19
Пиварич
45
Адеми
77
Брозович
14
Калельо
19
Саммир
8
Ковачич
9
Бечирай
19
Кранчар
19
Гармаш
19
Гармаш
19
Кранчар
7
Ярмоленко
14
Мехмеди
14
Мехмеди
7
Ярмоленко
20
Гусев
11
Раффаэл
11
Раффаэл
20
Гусев
19
Саммир
17
Карраско
17
Карраско
19
Саммир
9
Бечирай
55
Рукавина
55
Рукавина
9
Бечирай
14
Калельо
9
Чоп
9
Чоп
14
Калельо
Остались в запасе
Динамо К
Динамо Загреб
35
Максим Коваль
ВР
3
Бетао
ЦЗ
15
Марко Рубен
ЦФ
0
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
33
Ромео Митрович
ВР
3
Луис Ибаньес
ЛЗ
66
Анте Пульич
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
Главный тренер
Анте Чачич
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
3
Бетао
ЦЗ
15
Марко Рубен
ЦФ
0
Артем Милевский
ЦФ
Остались в запасе
33
Ромео Митрович
ВР
3
Луис Ибаньес
ЛЗ
66
Анте Пульич
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
Главный тренер
Олег Блохин
Главный тренер
Анте Чачич
Статистика матча Динамо К - Динамо Загреб
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Баскетбол" 22:30 (прямая)
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