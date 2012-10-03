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Лига чемпионов 2026/2027
Андерлехт - Малага
Андерлехт - Малага: обзор матча 03 октября 2012
Андерлехт
03.10.2012, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа C, 2 тур
0 : 3
Завершен
Малага
45+1'
Элизеу
57'
Хоакин (П)
64'
Элизеу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андерлехт - Малага
87'
Желтая карточка
М. Итурра
81'
Замена
С. Фернандес
️️️️
Иско
74'
Замена
Дуда
️️️️
Хоакин
71'
Желтая карточка
С. Санчес
66'
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
Х. Савиола
64'
ГОЛ! 0:3!
Элизеу
Пас отдал
Иско
Желтая карточка
М. Василевски
59'
Замена
А. Яковенко
️️️️
М. Йованович
59'
58'
Желтая карточка
М. Демичелис
Желтая карточка
Д. Мбокани
58'
57'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Хоакин
Желтая карточка
Ш. Куяте
56'
Замена
С. Клестан
️️️️
М. Бруно
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Элизеу
Пас отдал
М. Итурра
Желтая карточка
Г. Жилле
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Силвио Прото
ВР
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
11
Милан Йованович
ЛП
8
Шейку Куяте
ОП
10
Кану
ЦП
30
Гийом Жилле
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
18
Начо Монреаль
ЛЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
22
Иско
АП
17
Хоакин
ПВ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Андерлехт
1
Томас Камински
ВР
23
Роланд Юхас
ЦЗ
16
Саша Клестан
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
55
Фернандо Канесин
ЦП
7
Александр Яковенко
ПП
19
Том де Суттер
ЦФ
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
36
Ресио
ЦП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Прото
3
Дешахт
17
Нуйтинк
27
Василевски
8
Куяте
11
Йованович
30
Жилле
6
Билья
10
Кану
17
Бруно
70
Мбокани
3-2-2-2-1
13
Кабальеро
20
Санчес
3
Велигтон
2
Демичелис
19
Элизеу
18
Монреаль
16
Итурра
4
Камачо
17
Хоакин
22
Иско
16
Савиола
17
Бруно
16
Клестан
16
Клестан
17
Бруно
11
Йованович
7
Яковенко
7
Яковенко
11
Йованович
17
Хоакин
17
Дуда
17
Дуда
17
Хоакин
22
Иско
30
Фернандес
30
Фернандес
22
Иско
16
Савиола
24
Санта Крус
24
Санта Крус
16
Савиола
Остались в запасе
Андерлехт
Малага
1
Томас Камински
ВР
23
Роланд Юхас
ЦЗ
26
Деннис Прат
ЦП
55
Фернандо Канесин
ЦП
19
Том де Суттер
ЦФ
13
Идрисс Камени
ВР
18
Хесус Гамес
ПЗ
36
Ресио
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
Остались в запасе
1
Томас Камински
ВР
23
Роланд Юхас
ЦЗ
26
Деннис Прат
ЦП
55
Фернандо Канесин
ЦП
19
Том де Суттер
ЦФ
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
18
Хесус Гамес
ПЗ
36
Ресио
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
Статистика матча Андерлехт - Малага
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Кашшаи
(Будапешт)
Стадион:
Констант Ванден Сток
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