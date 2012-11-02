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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кр. Советов (мол) - Спартак М (мол)
Кр. Советов (мол) - Спартак М (мол): обзор матча 02 ноября 2012
Кр. Советов (мол)
02.11.2012, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 14 тур
1 : 5
Завершен
Спартак М (мол)
21'
А. Елисеев (П)
8'
Э. Махмудов (П)
11'
В. Обухов
29'
А. Козлов
33'
К. Савичев
79'
В. Кротов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кр. Советов (мол) - Спартак М (мол)
84'
Замена
А. Самсонов
️️️️
А. Тимофеев
Замена
Д. Дюжков
️️️️
А. Васечкин
80'
79'
ГОЛ! 1:5!
В. Кротов
70'
Замена
Д. Давыдов
️️️️
А. Козлов
60'
Замена
И. Леонтьев
️️️️
Д. Каюмов
60'
Замена
В. Кротов
️️️️
К. Савичев
60'
Замена
А. Святов
️️️️
В. Обухов
46'
Замена
Д. Кутин
️️️️
И. Кутепов
Замена
П. Семиняка
️️️️
В. Свежов
46'
Замена
Ф. Алексенко
️️️️
А. Елисеев
46'
Замена
А. Лобов
️️️️
М. Палиенко
36'
33'
ГОЛ! 1:4!
К. Савичев
29'
ГОЛ! 1:3!
А. Козлов
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Елисеев
21'
11'
ГОЛ! 0:2!
В. Обухов
8'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Махмудов
Желтая карточка
А. Федоров
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кр. Советов (мол)
31
Алексей Федоров
ВР
38
Станислав Бравин
ЦЗ
22
Владислав Быков
ЦЗ
43
Олег Роганов
ЦП
33
Александр Клягин
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
99
Максим Палиенко
АП
17
Сергей Сипатов
ЦФ
88
Алексей Васечкин
ЦФ
Спартак М (мол)
42
Сергей Чернышук
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
8
Эмин Махмудов
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
7
Александр Козлов
ПП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Кр. Советов (мол)
1
Алексей Козлов
ВР
37
Рамиль Кафитулин
ЦЗ
57
Андрей Веселов
ЦЗ
59
Артем Лобов
ЦП
97
Федор Алексенко
ЦП
34
Павел Семиняка
ЦП
70
Денис Дюжков
ЦФ
Спартак М (мол)
32
Иван Коновалов
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
47
Андрей Святов
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
88
Денис Давыдов
ЦФ
2-4-2-2
31
Федоров
38
Бравин
22
Быков
43
Роганов
6
Свежов
4
Елисеев
33
Клягин
99
Палиенко
18
Кертанов
88
Васечкин
17
Сипатов
4-2-2-1-1
42
Чернышук
44
Фадеев
2
Кутепов
15
Пуцко
4
Савичев
60
Зубарев
94
Тимофеев
7
Козлов
8
Махмудов
7
Каюмов
13
Обухов
99
Палиенко
59
Лобов
59
Лобов
99
Палиенко
4
Елисеев
97
Алексенко
97
Алексенко
4
Елисеев
88
Васечкин
70
Дюжков
70
Дюжков
88
Васечкин
6
Свежов
34
Семиняка
34
Семиняка
6
Свежов
4
Савичев
57
Кротов
57
Кротов
4
Савичев
13
Обухов
47
Святов
47
Святов
13
Обухов
2
Кутепов
5
Кутин
5
Кутин
2
Кутепов
94
Тимофеев
8
Самсонов
8
Самсонов
94
Тимофеев
7
Каюмов
52
Леонтьев
52
Леонтьев
7
Каюмов
7
Козлов
88
Давыдов
88
Давыдов
7
Козлов
Остались в запасе
Кр. Советов (мол)
Спартак М (мол)
37
Рамиль Кафитулин
ЦЗ
57
Андрей Веселов
ЦЗ
1
Алексей Козлов
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
37
Рамиль Кафитулин
ЦЗ
57
Андрей Веселов
ЦЗ
1
Алексей Козлов
ВР
Остались в запасе
32
Иван Коновалов
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Кр. Советов (мол) - Спартак М (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Стадион:
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