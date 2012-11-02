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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Ростов
Зенит - Ростов: обзор матча 02 ноября 2012
Зенит
02.11.2012, пятница, 19:00
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Ростов
52'
В. Быстров
90+4'
Р. Широков
78'
Я. Голенда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Ростов
ГОЛ! 2:1!
Р. Широков
Пас отдал
Д. Кришито
90'
+4
88'
Желтая карточка
Э. Чеснаускис
85'
Желтая карточка
Т. Калачев
Замена
Данни
️️️️
К. Зырянов
81'
78'
ГОЛ! 1:1!
Я. Голенда
Пас отдал
Э. Чеснаускис
76'
Замена
Д. Кириченко
️️️️
Ф. Синама-Понголь
66'
Замена
В. Кисенков
️️️️
И. Гетигежев
61'
Замена
Т. Калачев
️️️️
Д. Бентли
Замена
И. Денисов
️️️️
В. Файзулин
58'
ГОЛ! 1:0!
В. Быстров
Пас отдал
А. Кержаков
52'
Замена
В. Быстров
️️️️
Халк
41'
Травма
Халк
36'
Желтая карточка
Б. Алвеш
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
(К)
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
55
Ренат Янбаев
ПЗ
7
Халк
ЛВ
28
Аксель Витсель
ОП
18
Константин Зырянов
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
20
Виктор Файзулин
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Ростов
1
Стипе Плетикоса
(К)
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
7
Александр Шешуков
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
54
Флоран Синама-Понголь
АП
21
Дэвид Бентли
ПП
16
Ян Голенда
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
34
Владимир Быстров
ПП
99
Максим Канунников
ЦФ
Ростов
12
Николай Заболотный
ВР
15
Владимир Кисенков
ПЗ
30
Рэзван Кочиш
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
19
Драган Блатняк
ПП
2
Тимофей Калачев
ПП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Малафеев
4
Кришито
22
Алвеш
6
Ломбертс
55
Янбаев
28
Витсель
18
Зырянов
15
Широков
7
Халк
20
Файзулин
11
Кержаков
4-2-2-1-1
1
Плетикоса
4
Ангбва
19
Салата
0
Дьяков
3
Гетигежев
7
Шешуков
8
Гацкан
21
Бентли
88
Чеснаускис
54
Синама-Понголь
16
Голенда
18
Зырянов
10
Данни
10
Данни
18
Зырянов
20
Файзулин
27
Денисов
27
Денисов
20
Файзулин
7
Халк
34
Быстров
34
Быстров
7
Халк
3
Гетигежев
15
Кисенков
15
Кисенков
3
Гетигежев
21
Бентли
2
Калачев
2
Калачев
21
Бентли
54
Синама-Понголь
10
Кириченко
10
Кириченко
54
Синама-Понголь
Остались в запасе
Зенит
Ростов
23
Егор Бабурин
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
12
Николай Заболотный
ВР
30
Рэзван Кочиш
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
19
Драган Блатняк
ПП
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
99
Максим Канунников
ЦФ
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
30
Рэзван Кочиш
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
19
Драган Блатняк
ПП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Зенит - Ростов
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 18:45 (прямая) "Наш Футбол" 18:45 (прямая)
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