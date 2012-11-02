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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Кубань (мол)
Амкар (мол) - Кубань (мол): обзор матча 02 ноября 2012
Амкар (мол)
02.11.2012, пятница, 11:15
Россия. Молодежное первенство, 14 тур
3 : 2
Завершен
Кубань (мол)
35'
С. Матяш
70'
С. Матяш
80'
С. Матяш
69'
А. Соснин
74'
А. Геворкян (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Кубань (мол)
Замена
М. Опарин
️️️️
А. Данилов
90'
+3
90'
+2
Вторая желтая
К. Халваши
Замена
М. Лаук
️️️️
С. Матяш
90'
+2
Замена
А. Гордеев
️️️️
А. Панцырев
90'
Замена
Н. Пермяков
️️️️
Б. Идову
89'
ГОЛ! 3:2!
С. Матяш
80'
Желтая карточка
С. Гаращенков
79'
Замена
В. Алейников
️️️️
Д. Козлов
79'
77'
Замена
А. Аксёнов
️️️️
В. Чувилов
Желтая карточка
А. Семенов
74'
74'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Геворкян
Замена
П. Шувалов
️️️️
Э. Гагиты
72'
ГОЛ! 2:1!
С. Матяш
70'
69'
ГОЛ! 1:1!
А. Соснин
68'
Желтая карточка
К. Халваши
Замена
Д. Козлов
️️️️
М. Белов
66'
Желтая карточка
М. Белов
64'
60'
Желтая карточка
С. Дрампов
46'
Замена
Ю. Журавлев
️️️️
Л. Коноплев
37'
Замена
С. Дрампов
️️️️
Е. Касьянов
ГОЛ! 1:0!
С. Матяш
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
35
Андрей Данилов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
2
Илья Кричмар
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
92
Михаил Белов
ОП
36
Александр Панцырев
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
73
Эдгар Гагиты
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Кубань (мол)
1
Эдуард Байчора
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
87
Вячеслав Макаревич
ЦЗ
79
Сергей Химов
ЦЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
8
Виктор Чувилов
ОП
7
Левон Коноплев
ЦП
5
Каха Халваши
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
61
Артем Геворкян
ЦФ
91
Евгений Касьянов
ЦФ
Амкар (мол)
1
Михаил Опарин
ВР
26
Артем Гордеев
ЦЗ
44
Никита Пермяков
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
10
Дмитрий Козлов
ЦП
60
Павел Шувалов
ЦФ
Кубань (мол)
66
Максим Швагирев
ВР
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
75
Сергей Дрампов
ЦЗ
50
Рустам Кокоскерия
ЦЗ
55
Жантемир Соблиров
ЦЗ
62
Сергей Хачатурян
ЦЗ
88
Александр Аксёнов
ЦП
3-3-1-1-2
35
Данилов
18
Гаращенков
2
Кричмар
13
Семенов
30
Идову
92
Белов
45
Придюк
36
Панцырев
7
Тюкалов
10
Матяш
73
Гагиты
4-1-3-2
1
Байчора
87
Макаревич
79
Химов
15
Князев
8
Бугаев
8
Чувилов
7
Коноплев
5
Халваши
23
Соснин
91
Касьянов
61
Геворкян
Козлов
38
Алейников
38
Алейников
Козлов
36
Панцырев
26
Гордеев
26
Гордеев
36
Панцырев
73
Гагиты
60
Шувалов
60
Шувалов
73
Гагиты
30
Идову
44
Пермяков
44
Пермяков
30
Идову
92
Белов
10
Козлов
10
Козлов
92
Белов
10
Матяш
10
Лаук
10
Лаук
10
Матяш
35
Данилов
1
Опарин
1
Опарин
35
Данилов
8
Чувилов
88
Аксёнов
88
Аксёнов
8
Чувилов
7
Коноплев
44
Журавлев
44
Журавлев
7
Коноплев
91
Касьянов
75
Дрампов
75
Дрампов
91
Касьянов
Остались в запасе
Амкар (мол)
Кубань (мол)
Главный тренер
Константин Парамонов
50
Рустам Кокоскерия
ЦЗ
55
Жантемир Соблиров
ЦЗ
62
Сергей Хачатурян
ЦЗ
66
Максим Швагирев
ВР
Остались в запасе
Остались в запасе
50
Рустам Кокоскерия
ЦЗ
55
Жантемир Соблиров
ЦЗ
62
Сергей Хачатурян
ЦЗ
66
Максим Швагирев
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Амкар (мол) - Кубань (мол)
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Информация о матче
Стадион:
Спортивный комплекс "Амкар"
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Амкар (мол)
Кубань (мол)
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2018.05.12 21:05
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2018.05.05 16:15
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2018.04.28 20:58
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2018.04.21 12:54
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2018.04.13 15:58
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2016.05.20 17:25
Молодежное первенство. «Кубань» взяла верх над «Динамо»
2016.05.15 15:09
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. Павлюченко не спас «Кубань» от поражения в матче с «Зенитом»
2016.04.27 18:52
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2016.04.16 15:54
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