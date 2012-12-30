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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак - Тунис
Ирак - Тунис: обзор матча 30 декабря 2012
Ирак
30.12.2012, воскресенье, 18:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Тунис
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ирак - Тунис
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ирак
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
- : -
17.11.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 0
13.11.2026
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5 : 0
26.06.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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26.06.2026
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0 : 4
21.06.2026
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