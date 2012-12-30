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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Челси
Эвертон - Челси: обзор матча 30 декабря 2012
Эвертон
30.12.2012, воскресенье, 17:30
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
1 : 2
Завершен
Челси
3'
С. Пиенаар
40'
Ф. Лэмпард
70'
Ф. Лэмпард
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Челси
86'
Желтая карточка
Э. Коул
85'
Замена
Оскар
️️️️
Х. Мата
Замена
Б. Овьедо
️️️️
С. Пиенаар
81'
Замена
Р. Баркли
️️️️
Т. Хитцльшпергер
77'
Замена
А. Веллиос
️️️️
С. Нейсмит
75'
72'
Замена
В. Мозес
️️️️
Э. Азар
Желтая карточка
С. Дистен
71'
70'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Лэмпард
69'
Желтая карточка
Д. Луис
Желтая карточка
С. Пиенаар
64'
49'
Желтая карточка
Г. Кэхилл
46'
Замена
Р. Тернбулл
️️️️
П. Чех
40'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Лэмпард
Пас отдал
Рамирес
ГОЛ! 1:0!
С. Пиенаар
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
(К)
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
21
Леон Осман
ЦП
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
14
Стивен Нейсмит
ПП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
18
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
8
Фрэнк Лэмпард
(К)
ОП
4
Давид Луис
ОП
64
Хуан Мата
АП
7
Рамирес
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
8
Оскар
ЦП
22
Марко Марин
АП
12
Лукас Пиазон
АП
11
Виктор Мозес
ПП
4-4-2
1
Ховард
3
Бэйнс
19
Ягиелка
25
Дистен
5
Хейтинга
20
Пиенаар
21
Осман
0
Хитцльшпергер
14
Нейсмит
18
Елавич
28
Аничебе
4-2-3-1
1
Чех
3
Аспиликуэта
20
Иванович
24
Кэхилл
3
Коул
8
Лэмпард
4
Луис
7
Рамирес
64
Мата
10
Азар
9
Торрес
20
Пиенаар
16
Овьедо
16
Овьедо
20
Пиенаар
0
Хитцльшпергер
6
Баркли
6
Баркли
0
Хитцльшпергер
14
Нейсмит
27
Веллиос
27
Веллиос
14
Нейсмит
1
Чех
22
Тернбулл
22
Тернбулл
1
Чех
64
Мата
8
Оскар
8
Оскар
64
Мата
10
Азар
11
Мозес
11
Мозес
10
Азар
Остались в запасе
Эвертон
Челси
82
Ян Муха
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
99
Магайе Гуйе
ПП
Главный тренер
Дэвид Мойес
15
Натан Аке
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
22
Марко Марин
АП
12
Лукас Пиазон
АП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
99
Магайе Гуйе
ПП
Остались в запасе
15
Натан Аке
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
22
Марко Марин
АП
12
Лукас Пиазон
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Эвертон - Челси
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 17:25 (прямая)
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