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Расписание матчей
Испания. Кубок
Бетис - Атлетико
Бетис - Атлетико: обзор матча 24 января 2013
Бетис
24.01.2013, четверг, 23:00
Испания. Кубок, 1/4 финала
1 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Атлетико
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бетис - Атлетико
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0
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0
0
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