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Расписание матчей
Кубок Африки
Нигер - ДР Конго
Нигер - ДР Конго: обзор матча 24 января 2013
Нигер
24.01.2013, четверг, 22:00
Кубок Африканских Наций, группа B, 2 тур
0 : 0
Завершен
ДР Конго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нигер - ДР Конго
Замена
А. Иссуфу
️️️️
М. Сидибе
90'
87'
Желтая карточка
Д. Мбокани
Желтая карточка
У. Нгуну
82'
Замена
У. Нгуну
️️️️
И. Кудизе
79'
72'
Замена
З. Матумона
️️️️
Т. Мпуту Маби
56'
Замена
Д. Калуйитука
️️️️
П. Кабангу
46'
Замена
Д. Мукок Канда
️️️️
Л. Луа-Луа
Замена
Б. Талату
️️️️
Б. Иссуфу
46'
Желтая карточка
М. Маазу
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нигер
16
Кассалу Дауда
ВР
17
Коффи Дан Кова
ЦЗ
23
Мохамед Сумаила
ЦЗ
21
Мохамед Башар
ЦЗ
19
Иссиака Кудизе
ЦЗ
8
Курума Фатукума
ЦЗ
13
Мохамед Чикото
ЦЗ
3
Карим Лансина
ЦП
14
Бубакар Иссуфу
ЦП
7
Модибо Сидибе
ЦФ
2
Мусса Маазу
ЦФ
Главный тренер
Гернот Рор
ДР Конго
1
Роберт Кидиаба
ВР
3
Килитчо Касусула
ЦЗ
2
Иссама Мпеко
ЦЗ
17
Седрик Монгонгю
ПЗ
7
Юссуф Мулумбу
ЦП
6
Седрик Макиади
ЦП
19
Ломана Луа-Луа
АП
13
Трезор Мпуту Маби
ЦФ
22
Пату Кабангу
ЦФ
9
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Клод Ле Руа
Нигер
22
Рабо Самину
ВР
1
Мусса Алзума
ВР
5
Джеймс Локки
ЦЗ
4
Амаду Кадер
ЦЗ
15
Исмаэль Алассане
ЦЗ
12
Сулейман Сако
ЦП
6
Идрисса Лауали
ЦП
18
Уильям Нгуну
ЦП
10
Бубакар Талату
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
11
Альхассан Иссуфу
ЦФ
9
Камилу Дауда
ЦФ
ДР Конго
16
Бакала Ланду
ВР
23
Парфэйт Манданда
ВР
3
Ландри Мюлемо
ЛЗ
22
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
14
Габриэль Закуани
ЦЗ
14
Зола Матумона
ЦП
0
Гуйлан Кисомб
ЦП
0
Маниа Будже
ЦФ
0
Лувумбу Нзинга
ЦФ
15
Део Мукок Канда
ЦФ
23
Диоко Калуйитука
ЦФ
20
Илунга Ивс-Диба
ЦФ
3-2-2-2
16
Дауда
19
Кудизе
8
Фатукума
13
Чикото
21
Башар
23
Сумаила
3
Лансина
14
Иссуфу
2
Маазу
7
Сидибе
3-2-1-3
1
Кидиаба
17
Монгонгю
2
Мпеко
3
Касусула
7
Мулумбу
6
Макиади
19
Луа-Луа
9
Мбокани
22
Кабангу
13
Маби
7
Сидибе
11
Иссуфу
11
Иссуфу
7
Сидибе
19
Кудизе
18
Нгуну
18
Нгуну
19
Кудизе
14
Иссуфу
10
Талату
10
Талату
14
Иссуфу
19
Луа-Луа
15
Канда
15
Канда
19
Луа-Луа
13
Маби
14
Матумона
14
Матумона
13
Маби
22
Кабангу
23
Калуйитука
23
Калуйитука
22
Кабангу
Остались в запасе
Нигер
ДР Конго
12
Сулейман Сако
ЦП
9
Камилу Дауда
ЦФ
6
Идрисса Лауали
ЦП
5
Джеймс Локки
ЦЗ
4
Амаду Кадер
ЦЗ
22
Рабо Самину
ВР
15
Исмаэль Алассане
ЦЗ
1
Мусса Алзума
ВР
20
Амаду Мутари
ПП
Главный тренер
Гернот Рор
0
Маниа Будже
ЦФ
0
Лувумбу Нзинга
ЦФ
0
Гуйлан Кисомб
ЦП
20
Илунга Ивс-Диба
ЦФ
16
Бакала Ланду
ВР
23
Парфэйт Манданда
ВР
3
Ландри Мюлемо
ЛЗ
22
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
14
Габриэль Закуани
ЦЗ
Главный тренер
Клод Ле Руа
Остались в запасе
12
Сулейман Сако
ЦП
9
Камилу Дауда
ЦФ
6
Идрисса Лауали
ЦП
5
Джеймс Локки
ЦЗ
4
Амаду Кадер
ЦЗ
22
Рабо Самину
ВР
15
Исмаэль Алассане
ЦЗ
1
Мусса Алзума
ВР
20
Амаду Мутари
ПП
Остались в запасе
0
Маниа Будже
ЦФ
0
Лувумбу Нзинга
ЦФ
0
Гуйлан Кисомб
ЦП
20
Илунга Ивс-Диба
ЦФ
16
Бакала Ланду
ВР
23
Парфэйт Манданда
ВР
3
Ландри Мюлемо
ЛЗ
22
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
14
Габриэль Закуани
ЦЗ
Главный тренер
Гернот Рор
Главный тренер
Клод Ле Руа
Статистика матча Нигер - ДР Конго
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
2 : 1
06.10.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 0
09.06.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Нигер
0 : 1
08.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Бенин
1 : 1
05.06.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Нигер
0 : 1
31.03.2026
Того
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
1 : 1
05.10.2026
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
0 : 2
02.10.2026
Уганда
Чемпионат мира, 1/16 финала
Англия
2 : 1
01.07.2026
ДР Конго
Чемпионат мира, 3 тур
ДР Конго
3 : 1
28.06.2026
Узбекистан
Чемпионат мира, 2 тур
Колумбия
1 : 0
24.06.2026
ДР Конго
Информация о матче
Главный судья:
Бухаиб Эль-Арах
Стадион:
Нельсон-Мандела-Бэй
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