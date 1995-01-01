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    Диоко Калуйитука

    #23 | Нападающий
    Имя Диоко
    Фамилия Калуйитука
    Состав Основной
    Родной город Киншаса
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 ноября 1987 (35 лет)
    Рост 175
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