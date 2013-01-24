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Расписание матчей
Кубок Африки
Гана - Мали
Гана - Мали: обзор матча 24 января 2013
Гана
24.01.2013, четверг, 19:00
Кубок Африканских Наций, группа B, 2 тур
1 : 0
Завершен
Мали
38'
М. Вакасо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гана - Мали
Замена
С. Асанте
️️️️
А. Адома
84'
Замена
Д. Боатенг
️️️️
К. Асамоа
78'
76'
Замена
М. Самасса
️️️️
М. Траоре
73'
Желтая карточка
М. Траоре
Замена
К. Атсу
️️️️
М. Вакасо
71'
Желтая карточка
Д. Пэйнтсил
69'
68'
Желтая карточка
А. Кулибали
68'
Замена
С. Соу
️️️️
М. Сиссоко
Желтая карточка
М. Рабиу
63'
49'
Желтая карточка
М. Н'Диайе
46'
Замена
М. Майга
️️️️
С. Диарра
Желтая карточка
М. Вакасо
39'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Вакасо
38'
Желтая карточка
Ф. Дауда
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гана
16
Фатау Дауда
ВР
15
Исаак Ворса
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
23
Харрисон Аффул
ПЗ
4
Джон Пэйнтсил
ПЗ
20
Квадво Асамоа
ЛП
13
Мохаммед Рабиу
ОП
14
Альберт Адома
ЦП
8
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
11
Мубарак Вакасо
ЦП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Мали
22
Мамаду Самасса
ВР
3
Адама Тамбура
ЛЗ
2
Фуссени Диавара
ЦЗ
21
Махамаду Н'Диайе
ЦЗ
4
Адама Кулибали
ЦЗ
17
Махамане Траоре
ОП
11
Сигамари Диарра
ЦП
6
Мохаммед Сиссоко
ЦП
20
Самба Диаките
ЦП
12
Сейду Кейта
ЦП
9
Шейк Диабате
ЦФ
Главный тренер
Патрис Картерон
Гана
1
Даниэль Агуей
ВР
12
Адам Ларсен Квараси
ВР
5
Мохамед Авал
ЦЗ
2
Ричард Кисси Боатенг
ЦЗ
13
Джерри Акаминко
ЦЗ
4
Джонатан Менса
ЦЗ
7
Кристиан Атсу
ЛВ
14
Соломон Асанте
ЦП
9
Дерек Боатенг
ЦП
6
Энтони Аннан
ЦП
17
Эммануэль Клоттей
ЦФ
18
Ричмонд Боаки
ЦФ
Мали
22
Али Йиранго
ВР
16
Сумбейла Диаките
ВР
4
Салиф Кулибали
ЦЗ
5
Идрисса Кулибали
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
8
Мохамед Калилу Траоре
ЦП
7
Шейх Диарра
ЦП
14
Самбу Ятабаре
ЦП
18
Самба Соу
ЦП
15
Мамаду Самасса
ЦФ
20
Модибо Майга
ЦФ
4-1-4-1
16
Дауда
23
Аффул
15
Ворса
21
Бойе
4
Пэйнтсил
13
Рабиу
20
Асамоа
8
Агьеманг-Баду
11
Вакасо
14
Адома
3
Гьян
4-1-4-1
22
Самасса
2
Диавара
21
Н'Диайе
4
Кулибали
3
Тамбура
17
Траоре
6
Сиссоко
20
Диаките
12
Кейта
11
Диарра
9
Диабате
14
Адома
14
Асанте
14
Асанте
14
Адома
20
Асамоа
9
Боатенг
9
Боатенг
20
Асамоа
11
Вакасо
7
Атсу
7
Атсу
11
Вакасо
6
Сиссоко
18
Соу
18
Соу
6
Сиссоко
17
Траоре
15
Самасса
15
Самасса
17
Траоре
11
Диарра
20
Майга
20
Майга
11
Диарра
Остались в запасе
Гана
Мали
5
Мохамед Авал
ЦЗ
1
Даниэль Агуей
ВР
2
Ричард Кисси Боатенг
ЦЗ
13
Джерри Акаминко
ЦЗ
17
Эммануэль Клоттей
ЦФ
12
Адам Ларсен Квараси
ВР
4
Джонатан Менса
ЦЗ
6
Энтони Аннан
ЦП
18
Ричмонд Боаки
ЦФ
22
Али Йиранго
ВР
8
Мохамед Калилу Траоре
ЦП
7
Шейх Диарра
ЦП
4
Салиф Кулибали
ЦЗ
5
Идрисса Кулибали
ЦЗ
16
Сумбейла Диаките
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
14
Самбу Ятабаре
ЦП
Главный тренер
Патрис Картерон
Остались в запасе
5
Мохамед Авал
ЦЗ
1
Даниэль Агуей
ВР
2
Ричард Кисси Боатенг
ЦЗ
13
Джерри Акаминко
ЦЗ
17
Эммануэль Клоттей
ЦФ
12
Адам Ларсен Квараси
ВР
4
Джонатан Менса
ЦЗ
6
Энтони Аннан
ЦП
18
Ричмонд Боаки
ЦФ
Остались в запасе
22
Али Йиранго
ВР
8
Мохамед Калилу Траоре
ЦП
7
Шейх Диарра
ЦП
4
Салиф Кулибали
ЦЗ
5
Идрисса Кулибали
ЦЗ
16
Сумбейла Диаките
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
14
Самбу Ятабаре
ЦП
Главный тренер
Патрис Картерон
Статистика матча Гана - Мали
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Чемпионат мира, 3 тур
Хорватия
2 : 1
28.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс
1 : 1
02.06.2026
Гана
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Иран
2 : 0
04.06.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
0 : 0
31.03.2026
Мали
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Мали
0 : 1
09.01.2026
Сенегал
Информация о матче
Главный судья:
Нормандьез Ду
Стадион:
Нельсон-Мандела-Бэй
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