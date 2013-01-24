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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Крылья Советов - Славен Белупо
Крылья Советов - Славен Белупо: обзор матча 24 января 2013
Крылья Советов
24.01.2013, четверг, 19:30
Товарищеские матчи
0 : 0
Завершен
Славен Белупо
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Крылья Советов - Славен Белупо
Желтая карточка
Горо
80'
Замена
Стив
️️️️
Д. Челидзе
73'
Замена
А. Елисеев
️️️️
А. Ибрагимгаджиев
73'
65'
Замена
А. Шехич
️️️️
Ю. Праньич
60'
Замена
Ю. Маретич
️️️️
Э. Новинич
60'
Замена
Н. Рак
️️️️
Д. Канаджижа
60'
Замена
Ф. Такач
️️️️
В. Пурич
60'
Замена
М. Шабан
️️️️
С. Генг
46'
Замена
М. Йелавич
️️️️
Д. Вугринец
46'
Замена
Т. Пелин
️️️️
С. Родич
Замена
Ш. Лахиялов
️️️️
Кабайеро
46'
Замена
В. Свежов
️️️️
П. Немов
46'
Замена
А. Сухов
️️️️
Е. Баляйкин
46'
Замена
В. Кузьмичев
️️️️
С. Драгун
46'
Замена
Д. Челидзе
️️️️
Р. Воробьев
46'
Замена
Горо
️️️️
И. Таранов
46'
Замена
И. Кухарчук
️️️️
Б. Телес
46'
Замена
А. Ибрагимгаджиев
️️️️
И. Цаллагов
46'
Замена
А. Макаров
️️️️
С. Веремко
46'
Желтая карточка
А. Концедалов
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
ВР
6
Бруно Телес
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
5
Петр Немов
ОП
84
Роман Воробьев
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
9
Кабайеро
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Славен Белупо
12
Силвио Родич
ВР
26
Ален Марас
ЦЗ
6
Юрица Праньич
ЦЗ
5
Марио Барич
ЦЗ
23
Степан Генг
ЦЗ
14
Матеас Делич
ЦП
11
Деян Главица
ЦП
27
Дарио Канаджижа
ЦП
16
Ведран Пурич
ЦП
19
Энес Новинич
ЦФ
15
Давор Вугринец
ЦФ
Главный тренер
Рой Ференчина
Крылья Советов
78
Александр Макаров
ВР
83
Стив
ЛЗ
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
6
Виктор Свежов
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
19
Давид Челидзе
ЦФ
Славен Белупо
1
Томислав Пелин
ВР
21
Никола Рак
ЦП
26
Филип Такач
ЦП
18
Марио Йелавич
ЦФ
21
Юрай Маретич
ЦФ
9
Мартин Шабан
ЦФ
11
Асим Шехич
ЦФ
4-2-3-1
16
Веремко
6
Телес
13
Верховцов
0
Таранов
25
Концедалов
15
Цаллагов
5
Немов
84
Воробьев
21
Драгун
32
Баляйкин
9
Кабайеро
4-4-2
12
Родич
6
Праньич
5
Барич
23
Генг
26
Марас
11
Главица
27
Канаджижа
16
Пурич
14
Делич
15
Вугринец
19
Новинич
15
Цаллагов
75
Ибрагимгаджиев
75
Ибрагимгаджиев
15
Цаллагов
84
Воробьев
19
Челидзе
19
Челидзе
84
Воробьев
16
Веремко
78
Макаров
78
Макаров
16
Веремко
Челидзе
83
Стив
83
Стив
Челидзе
0
Таранов
2
Горо
2
Горо
0
Таранов
32
Баляйкин
33
Сухов
33
Сухов
32
Баляйкин
9
Кабайеро
13
Лахиялов
13
Лахиялов
9
Кабайеро
5
Немов
6
Свежов
6
Свежов
5
Немов
Ибрагимгаджиев
4
Елисеев
4
Елисеев
Ибрагимгаджиев
21
Драгун
28
Кузьмичев
28
Кузьмичев
21
Драгун
6
Телес
44
Кухарчук
44
Кухарчук
6
Телес
15
Вугринец
18
Йелавич
18
Йелавич
15
Вугринец
27
Канаджижа
21
Рак
21
Рак
27
Канаджижа
19
Новинич
21
Маретич
21
Маретич
19
Новинич
16
Пурич
26
Такач
26
Такач
16
Пурич
23
Генг
9
Шабан
9
Шабан
23
Генг
6
Праньич
11
Шехич
11
Шехич
6
Праньич
12
Родич
1
Пелин
1
Пелин
12
Родич
Остались в запасе
Крылья Советов
Славен Белупо
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Главный тренер
Рой Ференчина
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Главный тренер
Рой Ференчина
Статистика матча Крылья Советов - Славен Белупо
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
- : -
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Горица
3 : 5
07.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Вараждин
1 : 2
24.10.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Славен Белупо
1 : 5
18.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 9 тур
Славен Белупо
4 : 1
11.10.2026
Риека
Информация о матче
Стадион:
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