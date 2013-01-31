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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика - Дания
Мексика - Дания: обзор матча 31 января 2013
Мексика
31.01.2013, четверг, 07:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Дания
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Мексика - Дания
Красные карточки
0
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Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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