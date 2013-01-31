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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Зенит - Гурник
Зенит - Гурник: обзор матча 31 января 2013
Зенит
31.01.2013, четверг, 13:00
Товарищеские матчи
1 : 0
Завершен
Гурник
57'
В. Быстров
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Зенит - Гурник
90'
+2
Замена
Д. Барбус
️️️️
А. Квьек
81'
Замена
Б. Иван
️️️️
Г. Бонин
72'
Замена
Т. Захорски
️️️️
К. Мачиньски
69'
Замена
С. Мосников
️️️️
В. Лучак
65'
Замена
П. Озибала
️️️️
К. Новак
61'
Замена
М. Слодовый
️️️️
С. Ганцарчик
ГОЛ! 1:0!
В. Быстров
Пас отдал
Р. Широков
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
27
Игорь Денисов
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Гурник
33
Норберт Витковский
ВР
22
Северин Ганцарчик
ЛЗ
26
Адам Данч
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
5
Александр Шевелюхин
ЦЗ
15
Гржегорж Бонин
ЦП
89
Войцех Лучак
ЦП
10
Конрад Новак
ЦП
6
Александер Квьек
ЦП
7
Кшиштоф Мачиньски
ЦП
88
Марцин Водецкий
ЦФ
Главный тренер
Адам Навалка
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
75
Степан Ребенко
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
91
Данила Ящук
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Гурник
1
Матеуш Славик
ВР
91
Матеуш Слодовый
ЦЗ
2
Бартош Копац
ЦЗ
3
Антоний Лукасевич
ЦЗ
38
Бартош Иван
ЦП
27
Даниэль Барбус
ЦП
19
Михал Плонка
ЦП
96
Габриэль Новак
ЦП
97
Томаш Маргол
ЦП
21
Сергей Мосников
ЦП
8
Пржемислав Озибала
ЦФ
23
Томаш Захорски
ЦФ
4-1-4-1
16
Малафеев
22
Алвеш
6
Ломбертс
15
Губочан
22
Анюков
27
Денисов
28
Витсель
20
Файзулин
15
Широков
34
Быстров
11
Кержаков
4-5-1
33
Витковский
26
Данч
16
Ольковски
5
Шевелюхин
22
Ганцарчик
15
Бонин
10
Новак
6
Квьек
7
Мачиньски
89
Лучак
88
Водецкий
22
Ганцарчик
91
Слодовый
91
Слодовый
22
Ганцарчик
10
Новак
8
Озибала
8
Озибала
10
Новак
7
Мачиньски
23
Захорски
23
Захорски
7
Мачиньски
15
Бонин
38
Иван
38
Иван
15
Бонин
6
Квьек
27
Барбус
27
Барбус
6
Квьек
89
Лучак
21
Мосников
21
Мосников
89
Лучак
Остались в запасе
Зенит
Гурник
91
Данила Ящук
ЦП
75
Степан Ребенко
ЦЗ
23
Егор Бабурин
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
2
Бартош Копац
ЦЗ
1
Матеуш Славик
ВР
19
Михал Плонка
ЦП
3
Антоний Лукасевич
ЦЗ
96
Габриэль Новак
ЦП
97
Томаш Маргол
ЦП
Главный тренер
Адам Навалка
Остались в запасе
91
Данила Ящук
ЦП
75
Степан Ребенко
ЦЗ
23
Егор Бабурин
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Остались в запасе
2
Бартош Копац
ЦЗ
1
Матеуш Славик
ВР
19
Михал Плонка
ЦП
3
Антоний Лукасевич
ЦЗ
96
Габриэль Новак
ЦП
97
Томаш Маргол
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Адам Навалка
Статистика матча Зенит - Гурник
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Гурник
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
- : -
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Гурник
2 : 1
07.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 11 тур
Гурник
1 : 1
18.10.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 10 тур
Ягеллония
1 : 3
10.10.2026
Гурник
Информация о матче
Стадион:
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