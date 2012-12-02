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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Мордовия (мол) - Амкар (мол)
Мордовия (мол) - Амкар (мол): обзор матча 02 декабря 2012
Мордовия (мол)
02.12.2012, воскресенье, 14:30
Россия. Молодежное первенство, 18 тур
0 : 1
Завершен
Амкар (мол)
78'
П. Шувалов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия (мол) - Амкар (мол)
90'
+2
Замена
В. Чухланцев
️️️️
П. Шувалов
90'
+1
Желтая карточка
Д. Козлов
87'
Замена
Д. Зуев
️️️️
М. Белов
86'
Желтая карточка
А. Панцырев
Желтая карточка
Р. Юсупов
81'
78'
ГОЛ! 0:1!
П. Шувалов
75'
Замена
Д. Козлов
️️️️
Э. Гагиты
Замена
А. Шебанов
️️️️
М. Терентьев
72'
Замена
И. Захаров
️️️️
Д. Соболев
63'
Замена
И. Крутов
️️️️
В. Сандркин
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия (мол)
35
Роман Калюжный
ВР
37
Максим Терентьев
ЦЗ
19
Эдуард Стурки
ЦЗ
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
11
Радик Юсупов
ПЗ
64
Владимир Сандркин
ЦП
55
Владимир Бармин
ЦП
7
Денис Соболев
ЦП
99
Антон Соболев
ЦП
71
Максим Жестков
ПП
93
Михаил Маркин
ЦФ
Главный тренер
Марат Мустафин
Амкар (мол)
35
Андрей Данилов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
33
Махмаднаим Шарифи
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
92
Михаил Белов
ОП
36
Александр Панцырев
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
73
Эдгар Гагиты
ЦФ
60
Павел Шувалов
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Мордовия (мол)
7
Алексей Шебанов
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
27
Илья Захаров
ЛЗ
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
21
Павел Орлов
ЦЗ
12
Павел Афанасьев
ЦП
34
Игорь Крутов
ЦП
Амкар (мол)
1
Михаил Опарин
ВР
26
Артем Гордеев
ЦЗ
40
Владимир Трошев
ЦЗ
44
Никита Пермяков
ЦЗ
77
Даниил Зуев
ОП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
10
Дмитрий Козлов
ЦП
4-5-1
35
Калюжный
37
Терентьев
19
Стурки
3
Мулдаров
11
Юсупов
64
Сандркин
55
Бармин
7
Соболев
99
Соболев
71
Жестков
93
Маркин
3-3-1-1-2
35
Данилов
45
Придюк
33
Шарифи
25
Смирнов
18
Гаращенков
92
Белов
30
Идову
36
Панцырев
7
Тюкалов
60
Шувалов
73
Гагиты
7
Соболев
27
Захаров
27
Захаров
7
Соболев
64
Сандркин
34
Крутов
34
Крутов
64
Сандркин
37
Терентьев
7
Шебанов
7
Шебанов
37
Терентьев
60
Шувалов
96
Чухланцев
96
Чухланцев
60
Шувалов
92
Белов
77
Зуев
77
Зуев
92
Белов
73
Гагиты
10
Козлов
10
Козлов
73
Гагиты
Остались в запасе
Мордовия (мол)
Амкар (мол)
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
12
Павел Афанасьев
ЦП
21
Павел Орлов
ЦЗ
1
Денис Шебанов
ВР
Главный тренер
Марат Мустафин
26
Артем Гордеев
ЦЗ
40
Владимир Трошев
ЦЗ
44
Никита Пермяков
ЦЗ
1
Михаил Опарин
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Остались в запасе
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
12
Павел Афанасьев
ЦП
21
Павел Орлов
ЦЗ
1
Денис Шебанов
ВР
Остались в запасе
26
Артем Гордеев
ЦЗ
40
Владимир Трошев
ЦЗ
44
Никита Пермяков
ЦЗ
1
Михаил Опарин
ВР
Главный тренер
Марат Мустафин
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Мордовия (мол) - Амкар (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
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Мордовия (мол)
Амкар (мол)
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
Молодежное первенство. «Локомотив» обыграл «Мордовию» и стал победителем турнира
2016.05.20 15:15
7
Молодежное первенство. «Анжи» сыграл вничью с «Мордовией»
2016.05.14 18:32
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. «Ростов» одолел «Мордовию»
2016.04.30 15:50
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Мордовию»
2016.04.22 15:54
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
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