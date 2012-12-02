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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сиена - Рома
Сиена - Рома: обзор матча 02 декабря 2012
Сиена
02.12.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 15 тур
1 : 3
Завершен
Рома
25'
Л. Нету
63'
М. Дестро
86'
С. Перротта
90+1'
М. Дестро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиена - Рома
90'
+2
Замена
Маркиньо
️️️️
А. Флоренци
90'
+1
ГОЛ! 1:3!
М. Дестро
Пас отдал
М. Пьянич
86'
ГОЛ! 1:2!
С. Перротта
Замена
М. Ларрондо
️️️️
Э. Калайо
85'
79'
Замена
С. Перротта
️️️️
П. Тахцидис
Желтая карточка
Г. Д'Агостино
78'
Желтая карточка
Г. Д'Агостино
78'
Замена
Г. Д'Агостино
️️️️
Ф. Валиани
76'
66'
Желтая карточка
М. Дестро
63'
ГОЛ! 1:1!
М. Дестро
Пас отдал
А. Флоренци
Замена
Режиналдо
️️️️
А. Розина
58'
57'
Желтая карточка
П. Тахцидис
ГОЛ! 1:0!
Л. Нету
Пас отдал
Ф. Валиани
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
19
Франческо Больцони
ЦП
8
Симоне Вергассола
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
27
Алессандро Розина
ПП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Рома
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
10
Франческо Тотти
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Сиена
89
Федерико Марини
ВР
12
Симоне Фарелли
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
21
Рибэйр Родригес
ОП
10
Мануэль Коппола
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
57
Зе Эдуардо
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
Рома
12
Томас Шведкаускас
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
16
Додо
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
77
Маркиньо
ЦП
11
Николас Лопес
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
4-5-1
25
Пеголо
33
Рубин
27
Фелипе
15
Контини
13
Нету
7
Сесту
80
Валиани
19
Больцони
8
Вергассола
27
Розина
16
Калайо
3-2-3-2
1
Гойкоэчеа
24
Флоренци
25
Кастан
5
Маркиньос
4
Пирис
42
Бальдзаретти
77
Тахцидис
15
Пьянич
4
Брэдли
21
Дестро
10
Тотти
80
Валиани
10
Д'Агостино
10
Д'Агостино
80
Валиани
16
Калайо
9
Ларрондо
9
Ларрондо
16
Калайо
27
Розина
91
Режиналдо
91
Режиналдо
27
Розина
77
Тахцидис
20
Перротта
20
Перротта
77
Тахцидис
24
Флоренци
77
Маркиньо
77
Маркиньо
24
Флоренци
Остались в запасе
Сиена
Рома
89
Федерико Марини
ВР
12
Симоне Фарелли
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
21
Рибэйр Родригес
ОП
10
Мануэль Коппола
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
57
Зе Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
12
Томас Шведкаускас
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
16
Додо
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
11
Николас Лопес
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Остались в запасе
89
Федерико Марини
ВР
12
Симоне Фарелли
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
21
Рибэйр Родригес
ОП
10
Мануэль Коппола
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
57
Зе Эдуардо
ЦФ
Остались в запасе
12
Томас Шведкаускас
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
16
Додо
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
11
Николас Лопес
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Главный тренер
Зденек Земан
Статистика матча Сиена - Рома
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Марио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Артемио Франки
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