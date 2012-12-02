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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Фенербахче
Кайсериспор - Фенербахче: обзор матча 02 декабря 2012
Кайсериспор
02.12.2012, воскресенье, 21:00
Турция. Супер-Лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Фенербахче
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Кайсериспор - Фенербахче
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Информация о матче
Стадион:
Кадир Хас
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