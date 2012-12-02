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Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Гамбург
Вольфсбург - Гамбург: обзор матча 02 декабря 2012
Вольфсбург
02.12.2012, воскресенье, 20:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Гамбург
68'
С. Кьер
26'
М. Байстер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Гамбург
Замена
С. Лакич
️️️️
И. Олич
86'
84'
Желтая карточка
Х. Вестерманн
84'
Замена
П. Шарнер
️️️️
А. Руднев
73'
Замена
Д. Сала
️️️️
П. Скьельбред
68'
Желтая карточка
Р. Адлер
ГОЛ! 1:1!
С. Кьер
Пас отдал
М. Шефер
68'
64'
Желтая карточка
Т. Ринкон
53'
Замена
Х. Сон
️️️️
М. Байстер
26'
ГОЛ! 0:1!
М. Байстер
Пас отдал
А. Руднев
Желтая карточка
Налдо
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
8
Ян Полак
ЦП
10
Диего
АП
40
Ивица Олич
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Лоренц-Гюнтер Кестнер
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
47
Милан Бадель
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
9
Артем Руднев
ЦФ
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
10
Расмус Юнссон
ЛП
7
Томас Каленберг
ЦП
29
Срджан Лакич
ЦФ
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
7
Джакопо Сала
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
3-2-1-1-2
16
Бенальо
27
Налдо
24
Кьер
23
Фагнер
4
Шефер
20
Виейринья
8
Полак
10
Диего
12
Дост
40
Олич
3-2-3-2
15
Адлер
3
Аого
2
Дикмайер
25
Брума
16
Вестерманн
28
Мансьенн
47
Бадель
5
Скьельбред
8
Ринкон
9
Байстер
9
Руднев
40
Олич
29
Лакич
29
Лакич
40
Олич
5
Скьельбред
7
Сала
7
Сала
5
Скьельбред
9
Руднев
20
Шарнер
20
Шарнер
9
Руднев
9
Байстер
7
Сон
7
Сон
9
Байстер
Остались в запасе
Вольфсбург
Гамбург
1
Марвин Хитц
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
10
Расмус Юнссон
ЛП
7
Томас Каленберг
ЦП
Главный тренер
Лоренц-Гюнтер Кестнер
33
Ярослав Дробны
ВР
8
Роберт Теше
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
10
Расмус Юнссон
ЛП
7
Томас Каленберг
ЦП
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
8
Роберт Теше
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Лоренц-Гюнтер Кестнер
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Вольфсбург - Гамбург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
Фольксваген
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