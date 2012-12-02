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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Эспаньол
Гранада - Эспаньол: обзор матча 02 декабря 2012
Гранада
02.12.2012, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 14 тур
0 : 0
Завершен
Эспаньол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Эспаньол
Замена
Хайме
️️️️
Ириней
83'
Замена
И. Лопес
️️️️
П. Диакате
76'
75'
Желтая карточка
С. Лонго
73'
Замена
Р. Родригес
️️️️
М. Вакасо
71'
Желтая карточка
М. Вакасо
66'
Желтая карточка
Х. Лопес
Замена
Я. Браими
️️️️
Ю. Эль-Араби
63'
60'
Замена
С. Лонго
️️️️
К. Стуани
54'
Замена
Р. Фонте
️️️️
Симау
48'
Желтая карточка
Симау
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
25
Тоньо
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
20
Борха Гомес
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
11
Дани Бенитес
ЛВ
8
Габриэль Торже
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
0
Ириней
ЦП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Анкела
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
20
Симау
ЛП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
25
Хоан Верду
АП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Гранада
2
Роберто
ВР
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
8
Ясин Браими
ЦП
9
Хайме
ЦП
18
Мануэль Лусена
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
4-3-1-2
25
Тоньо
6
Сикейра
15
Диакате
20
Гомес
12
Ньом
8
Торже
17
Рико
0
Ириней
11
Бенитес
9
Игало
19
Эль-Араби
3-5-1-1
1
Альварес
18
Форлин
19
Колотто
27
Альварес
22
Вакасо
4
Санчес
21
Лопес
15
Баэна
20
Симау
25
Верду
7
Стуани
15
Диакате
12
Лопес
12
Лопес
15
Диакате
19
Эль-Араби
8
Браими
8
Браими
19
Эль-Араби
0
Ириней
9
Хайме
9
Хайме
0
Ириней
22
Вакасо
5
Родригес
5
Родригес
22
Вакасо
7
Стуани
9
Лонго
9
Лонго
7
Стуани
20
Симау
17
Фонте
17
Фонте
20
Симау
Остались в запасе
Гранада
Эспаньол
2
Роберто
ВР
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
18
Мануэль Лусена
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
Главный тренер
Хуан Антонио Анкела
1
Кико Касилья
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
2
Роберто
ВР
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
18
Мануэль Лусена
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Анкела
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Гранада - Эспаньол
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Лос Карменес
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