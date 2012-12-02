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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Кьево
Дженоа - Кьево: обзор матча 02 декабря 2012
Дженоа
02.12.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 15 тур
2 : 4
Завершен
Кьево
40'
С. Ахмед Саид
56'
Б. Янкович
14'
А. Палоски (П)
22'
А. Палоски
45'
А. Палоски
90'
А. Стоян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Кьево
90'
ГОЛ! 2:4!
А. Стоян
Желтая карточка
М. Канини
84'
Желтая карточка
А. Бертолаччи
80'
77'
Замена
Б. Йокич
️️️️
С. Теро
73'
Замена
Б. Цесар
️️️️
Р. Гуана
71'
Вторая желтая
М. Андреолли
Замена
М. Росси
️️️️
М. Сампиризи
71'
69'
Желтая карточка
М. Андреолли
60'
Замена
А. Стоян
️️️️
А. Палоски
ГОЛ! 2:3!
Б. Янкович
Пас отдал
С. Ахмед Саид
56'
51'
Желтая карточка
И. Кофи
Замена
Ф. Сеймур
️️️️
Л. Крайнц
46'
45'
ГОЛ! 1:3!
А. Палоски
Пас отдал
Р. Гуана
44'
Желтая карточка
Д. Сардо
ГОЛ! 1:2!
С. Ахмед Саид
Пас отдал
А. Бертолаччи
40'
Желтая карточка
Б. Янкович
27'
Замена
С. Ахмед Саид
️️️️
Д. Тошер
25'
24'
Желтая карточка
Д. Дайнелли
22'
ГОЛ! 0:2!
А. Палоски
Пас отдал
Л. Ригони
16'
Желтая карточка
С. Соррентино
Желтая карточка
М. Сампиризи
14'
14'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Палоски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Себастьян Фрей
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Дженоа
30
Александрос Цорвас
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
21
Александер Меркель
ЦП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
7
Марко Росси
ПП
9
Леонардо Мелацци
ЦФ
22
Саид Ахмед Саид
ЦФ
9
Линус Халлениус
ЦФ
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
0
Умаро Кулибали
ЦЗ
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
14
Риналдо Крусадо
ЛП
14
Марко Ригони
АП
8
Адриан Стоян
ЦФ
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
4-4-2
1
Фрей
32
Крайнц
4
Гранквист
31
Сампиризи
2
Канини
11
Варгас
33
Куцка
28
Тошер
91
Бертолаччи
9
Иммобиле
7
Янкович
4-4-2
70
Соррентино
20
Сардо
3
Дайнелли
3
Драме
3
Андреолли
5
Кофи
30
Ригони
11
Гуана
56
Хетемай
77
Теро
9
Палоски
28
Тошер
22
Саид
22
Саид
28
Тошер
32
Крайнц
17
Сеймур
17
Сеймур
32
Крайнц
31
Сампиризи
7
Росси
7
Росси
31
Сампиризи
77
Теро
5
Йокич
5
Йокич
77
Теро
11
Гуана
12
Цесар
12
Цесар
11
Гуана
9
Палоски
8
Стоян
8
Стоян
9
Палоски
Остались в запасе
Дженоа
Кьево
9
Леонардо Мелацци
ЦФ
9
Линус Халлениус
ЦФ
30
Александрос Цорвас
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
21
Александер Меркель
ЦП
Главный тренер
Луиджи Дельнери
0
Умаро Кулибали
ЦЗ
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
18
Лоренцо Скуицци
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
14
Риналдо Крусадо
ЛП
14
Марко Ригони
АП
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Остались в запасе
9
Леонардо Мелацци
ЦФ
9
Линус Халлениус
ЦФ
30
Александрос Цорвас
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
21
Александер Меркель
ЦП
Остались в запасе
0
Умаро Кулибали
ЦЗ
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
18
Лоренцо Скуицци
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
14
Риналдо Крусадо
ЛП
14
Марко Ригони
АП
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Главный тренер
Эудженио Корини
Статистика матча Дженоа - Кьево
4
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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